Chiara Biasi, cosa ha dichiarato dopo le gravi accuse di Fedez

Tra i protagonisti del dissaggio tra Fedez e Tony Effe spicca anche Chiara Biasi, storica amica di Chiara Ferragni. Negli ultimi anni, Biasi ha sviluppato una buona amicizia con Tony Effe, trascorrendo del tempo insieme, come confermato dalla sua recente presenza accanto a lui. In un episodio che ha scatenato polemiche, Chiara ha messo “like” e commentato positivamente il dissing di Tony contro Fedez, pubblicato su Instagram, suscitando la reazione di Federico. Quest’ultimo ha colto l’occasione per attaccare Chiara Biasi, lanciando accuse gravi nei suoi confronti.

A distanza di sole due ore dal dissing di Fedez, Chiara ha condiviso una storia su Instagram con la citazione “haters gonna hate, we gonna elevate”. Tuttavia, questa mossa non è passata inosservata e la sua pubblicazione ha attirato numerosi commenti negativi sul suo profilo, evidenziando l’animata reazione del web nei confronti della situazione. Il dissidio ha suscitato una quantità di reazioni anche tra gli utenti, che hanno commentato in modo pungente la tensione crescente tra i coinvolti.

In un’intervista, Chiara Biasi ha parlato di come ha conosciuto Chiara Ferragni, risalendo a un periodo in cui entrambe erano attive su una piattaforma social chiamata Duepuntozero. Qui, Ferragni, conosciuta con il nickname ‘diavoletta87’, era in cima al ranking, mentre Biasi, che utilizzava ‘PrettyC’, occupava il quinto posto. La loro amicizia è sbocciata quando Biasi, a 19 anni, si trovava a Milano per cercare casa e ha incontrato Ferragni in un taxi.

La relazione tra Chiara e Ferragni è stata descritta da Biasi come molto positiva fin dall’inizio, sottolineando la gentilezza della Ferragni nei suoi confronti. La situazione attuale, però, ha complicato le dinamiche tra i vari personaggi coinvolti nel dissaggio, mettendo in luce come le interazioni sociali, specialmente su piattaforme come Instagram, possano innescare conflitti e polemiche tra figure pubbliche. Nonostante le tensioni, Chiara sembra mantenere una posizione di resilienza, affrontando le critiche con una certa determinazione.