‘‘La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara in quattro, cinque giorni. Rimango sconvolto e disgustato quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo”. Così Piero Chiambretti, che ha vissuto il Covid in prima persona e per cui ha tragicamente perso la madre, intervistato questa mattina in diretta nel programma ‘Giletti 102.5’ su Rtl 102.5 condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli. ”Innanzitutto sono sorpreso che tutti siano sorpresi -dice Chiambretti- perché quando a maggio la situazione si era un pochino normalizzata, i virologi, quelli veri e quelli presunti dicevano che ci sarebbe stata una ricaduta ad ottobre. Se il pronostico era così convincente bisognava attrezzarsi psicologicamente e da un punto di vista organizzativo, invece non mi sembra sia così e questa è l’unica vera grande pecca di questo governo, al di là del colore che interessa pochissimo. Io non voto da 10 anni quindi non ho una simpatia così attenta di chi parla”.

