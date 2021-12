“Ho scritto questo libro perché l’ha voluto mia figlia Margherita, la metà della mia vita. Si tratta del mio primo vero progetto letterario, in cui racconto me stesso, cercando allo stesso tempo di stimolare la creatività in chi lo legge. Tra le varie pagine, naturalmente, c’è stata qualcuna un po’ più complicata da scrivere, come l’ultima, totalmente dedicata alla mia mamma, scomparsa di recente e a cui è dedicato l’intero progetto”. Lo ha detto Piero Chiambretti durante la presentazione, ieri nella sede di Confindustria a Vicenza, della sua ‘Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita’, edita da Sperling & Kupfer. A moderare l’evento è stato Gianluca Mech, guru della dieta Tisanoreica, da diversi anni amico del poliedrico scrittore e personaggio televisivo.

Attore, conduttore, regista, showman, sceneggiatore, produttore, ma soprattutto ideatore di programmi innovativi e di enorme successo che hanno fatto la storia della televisione, Piero Chiambretti da quarant’anni gioca con il mondo dello spettacolo e ogni volta lo reinventa. Attraverso queste pagine ironiche, profonde e a tratti malinconiche ed esilaranti, si entra per la prima volta nell’universo chiambrettiano, cerebrale e sentimentale allo stesso tempo, e si scopre l’uomo e l’artista.

“Sono davvero orgoglioso di aver moderato la presentazione di questo nuovo libro di Chiambretti, che rappresenta un capitolo importante della sua carriera. Ho sempre stimato Piero, sia a livello umano che professionale, perché dotato di genialità, originalità e di tutta una serie di caratteristiche che da sempre lo rendono unico”, ha dichiarato Gianluca Mech che, per l’occasione, ha consegnato cento cofanetti contenenti biscotti della linea Tisanoreica alla dottoressa Coralba Scarrico, presidente dell’associazione Vicenza for Children che nasce dall’unione di tante famiglie e di tanti volontari che offrono tempo, impegno, entusiasmo ed esperienza per stare al fianco dei bambini malati e sostenere le loro famiglie.