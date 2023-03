Chiambretti dopo la fine de La Tv dei 100 e Uno: “Sparisco nel nulla, lascio la tv a chi la sa fare”

Con la terza puntata di ieri sera chiude i battenti La Tv dei 100 e Uno. I tre appuntamenti hanno totalizzato il 16%, il 12,6% e il 13,7% di share. Nonostante i numeri non esaltanti Piero Chiambretti si è detto fiero del risultato, soprattutto quello su pubblico giovane.

“La chiusura al 13,7% di share? Non potrebbe esserci giorno migliore per commentare questo progetto, molto complicato ma portato bene a casa con una media complessiva del 14% di share. – ha dichiarato Piero Chiambretti a Tv Blog – Sono entusiasta e felice per aver realizzato uno spettacolo di buonissima qualità, inedito, senza gare, schiamazzi, scandali e gossip, dove i bambini sono stati trattati da persone intelligenti. Tutto questo fa bene alla televisione, a Canale 5 e soprattutto a me, che mi sono tolto da altri generi televisivi che avevano dato troppo. A stupirmi, piuttosto, è stato il dato della settimana scorsa, quando la scoperta di un corpo a Chi l’ha visto? ha portato Rai 3 a livelli mai raggiunti. Eppure, noi abbiamo totalizzato il record tra il pubblico giovane dei 25-35 anni, ritenuto il più pregiato a livello commerciale. Numeri che per Mediaset sono importanti”.

Piero Chiambretti dopo La Tv dei 100 e Uno: “Adesso però sparisco nel nulla”.

Quando i colleghi di Tv Blog hanno chiesto al conduttore cosa farà dopo questa nuova avventura, lui ha risposto in maniera particolare. Piero ha dichiarato che per adesso ‘sparirà nel nulla’ e che se tornerà in televisione lo farà proprio con La Tv dei 100 e Uno.

“Sparisco nel nulla, lascio tutta la televisione a chi la sa fare e al pubblico che vuole altre proposte. Se tornerò, lo farò con questo programma. Non lascio la tv, molto più semplicemente aspetto un’eventuale conferma di questo esperimento o un’idea che attualmente nemmeno cerco. Ho fatto una trasmissione che ritengo buona, se interessa si rifà, se non ci riesco sono comunque felicissimo di averla fatta. La Tv dei 100 e uno mi ha cambiato la pelle”.