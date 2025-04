Chiamati agenti di rinforzo da altre città

Disordini si sono verificati oggi nel carcere di Piacenza, dove alcuni detenuti hanno dato fuoco ai materassi e si sono barricati all’interno. Il sindacato Sappe ha riportato che è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Per ripristinare la normalità, sono stati mobilitati gruppi di agenti provenienti da altre province, oltre a quelli già presenti a Piacenza, inclusi alcuni agenti che erano liberi dal servizio.

Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale, hanno richiesto l’immediato allontanamento di tutti i detenuti responsabili dei disordini, facendo riferimento all’applicazione delle misure di rigore previste dall’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario. Hanno espresso il loro plauso e ringraziamento a tutti i colleghi intervenuti, evidenziando come la loro professionalità abbia evitato conseguenze peggiori. L’operazione è stata definita perfetta, con la nota positiva che non si sono registrati feriti tra i colleghi e i detenuti.

La situazione all’interno del carcere di Piacenza ha messo in evidenza le difficoltà che le autorità penitenziarie affrontano nella gestione della sicurezza e dell’ordine, richiedendo interventi tempestivi e la cooperazione tra diverse forze di polizia per contenere le tensioni e ripristinare la serenità all’interno dell’istituto. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’importanza di misure più rigorose per prevenire futuri disordini e garantire la sicurezza di tutto il personale e dei detenuti.