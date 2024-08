“Chiamate un’ambulanza” paura durante il concerto della famosa cantante, cos’è successo

Non è stata una serata come le altre per Arisa, la celebre cantante italiana che, nonostante un inizio tra fischi e mugugni, ha saputo trasformare un concerto in una lezione di empatia e professionalità. Attesa con grande entusiasmo dagli spettatori del Gioia Fest, la festa della mozzarella che ogni anno anima la cittadina pugliese, Arisa è arrivata sul palco con un ritardo che ha fatto storcere il naso a molti. Ben novanta minuti dopo l’orario previsto, la cantante ha finalmente fatto il suo ingresso, ma non senza dover affrontare un pubblico visibilmente irritato.

Malore di una fan durante il concerto e Arisa ferma l’esibizione per chiamare i soccorsi

Arisa, dimostrando grande umiltà e rispetto per i suoi fan, ha subito preso il microfono per scusarsi dell’attesa. “Sono davvero dispiaciuta per il ritardo,” ha dichiarato con sincerità, prima di dare il via a uno spettacolo che ha saputo catturare il cuore del pubblico, riconciliandosi rapidamente con i presenti grazie alla potenza della sua voce e al repertorio di successi che hanno segnato la musica italiana degli ultimi anni.

Eppure, proprio quando la situazione sembrava essersi calmata, ecco che la serata prende una piega inaspettata. Durante una delle sue esibizioni, Arisa ha notato qualcosa di strano tra il pubblico: un fan stava per svenire. Senza esitazione, l’artista ha interrotto la performance e ha segnalato l’emergenza al personale di sicurezza, chiedendo ripetutamente l’intervento di un’ambulanza.

La scena è stata seguita da un silenzio carico di tensione, con gli spettatori che hanno trattenuto il fiato, consapevoli della gravità della situazione. Alla fine Arisa, visibilmente sollevata, ha ripreso il concerto. L’applauso e l’affetto incondizionato del pubblico, hanno caratterizzato la seconda parte dell’esibizione.

Arisa perdonata dai fan dunque, che hanno applaudito con entusiasmo il duetto finale insieme al cantante locale Mario Rosini. I due si sono esibiti in Sei la vita mia, brano con cui Rosini vinse il secondo posto al Festival di Sanremo 2004.

Arisa ha dimostrato altre volte la sua nobiltà d’animo e la sua generosità verso il suo pubblico: anche in un concerto precedente aveva allertato immediatamente i soccorsi per uno dei suoi amatissimi fan.