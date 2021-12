Elton John ha condiviso sui social la sua ‘ultimate Zoom’, la chiamata definitiva con tutti i cantanti del suo ultimo album: parata di stelle del pop.

Pubblicare un album di duetti nel 2021? Fatto. Organizzare la più grande chiamata Zoom della storia del pop? Fatto. Quello che sta per terminare è stato un anno di obiettivi raggiunti per sir Elton John. Il cantautore britannico, il vero e unico baronetto del pop, ha fatto un regalo molto speciale ai suoi fan, condividendo sui social una straordinaria chiamata Zoom. La più ricca, probabilmente, nella storia del pop. Elton ha infatti chiamato a raccolta tutti gli ospiti della sua ultima pubblicazione, da Dua Lipa a Ed Sheeran.

Elton John

Elton John: l’ultimate Zoom con le star del pop

L’album The Lockdown Sessions ha permesso al cantautore inglese di mettere insieme in un solo album tantissime grande star della musica pop, rock, rap e di ogni genere. Una lista di stelle che hanno voluto salutare il proprio ‘faro’ anche via Zoom. Una parata di stelle eccezionale: al baronetto si sono aggiunti Dua Lipa, Lil Nas X, Eddie Vedder, Damono Albarn, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Nicki Minaj, Rina Sawayama, Brandi Carlile, Miley Cyrus e sul finale anche Ed Sheeran, che con Elton ha cantato la canzone natalizia definitiva.

La chiamata definitiva di Elton John: entusiasmo tra i fan

Più che una vera e propria telefonata Zoom, quella pubblicata da sir Elton è stata in realtà una raccolta di alcuni dei piccoli problemi tecnici che hanno contrassegnato un’operazione così ambiziosa. Perché non capita solo alle persone comuni d’incappare in problemi di linea, anzi. E così, tra un “Sei connesso?“, e un “Non ti vedo“, la conversazione è andata avanti zoppicando. E alla fine la morale più importante l’ha data il meraviglioso Stevie: “Se c’è una cosa che può fare la differenza, e ha a che fare con l’amore, è la musica. Viene dal cuore, dalle esperienze che facciamo, dalle emozioni che poi condividiamo con la gente“.

