Chiamamifaro: Lacrime a Verissimo per il Fidanzato Svelate

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Angelica Gori, conosciuta come Chiamamifaro, ha condiviso la sua esperienza nel talent show Amici 24 e spiegato l’origine del suo nome d’arte. Raccontando la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, Chiamamifaro ha parlato delle sue fragilità e di come queste l’abbiano forgiata. Ha rivelato che ha scelto il nome durante una serata d’estate mentre cantava sotto un faro, rappresentando un momento significativo per lei.

Inoltre, si è soffermata sul valore dell’amore nella sua vita, esprimendo come la relazione con il suo fidanzato Francesco le permetta di sentirsi libera e autentica. Ha descritto la loro connessione come fondamentale, specialmente durante il suo percorso ad Amici, dove ha trovato sostegno in lui. Attraverso un videomessaggio, Francesco ha espresso il suo orgoglio per la compagna, suscitando emozione in Chiamamifaro.

La cantante ha confessato che, mentre era nel programma, la presenza del fidanzato le è mancata molto e che la loro diversità di esperienze ha fortificato il loro legame. Hanno iniziato a convivere poco prima della sua partecipazione ad Amici, e Chiamamifaro ha enfatizzato quanto stiano bene insieme, desiderando di approfittare delle opportunità che la vita offre loro.

La puntata di Verissimo, trasmessa il 26 aprile 2025, è stata un momento importante non solo per la carriera artistica di Chiamamifaro, ma anche per la sua vita personale, mettendo in luce un amore genuino e profondo che la sostiene in ogni passo.