Chiamamifaro debutta ad Amici: scopriamo la figlia dell’eurodeputato Giorgio Gori e di Cristina Parodi

Chiamamifaro, pseudonimo di Angelica Gori, è la nuova concorrente del talent show “Amici di Maria De Filippi”, figlia dell’eurodeputato Giorgio Gori e della conduttrice Cristina Parodi. La sua partecipazione è stata annunciata il 10 ottobre, durante la registrazione di un episodio che andrà in onda il 13 ottobre su Canale 5. Chiamamifaro ha già fatto il suo debutto nello show, sfidando e battendo un’altra concorrente, Alena, che ha così dovuto abbandonare il programma.

Il nome “Chiamamifaro” riflette la sua personalità: il faro simboleggia un luogo sicuro e una luce che guida e supporta gli altri, rappresentando la volontà di offrire supporto emotivo con la sua musica. Nata nel 2001, Angelica ha una lunga passione per la musica, che ha coltivato nel tempo, insieme all’interesse per luoghi esotici, yoga e ginnastica ritmica. Il suo debutto discografico risale al 2020 con il brano “Pasta Rossa”, che ha accumulato oltre un milione di stream, seguito da “Domenica”, per il quale ha prodotto il suo primo videoclip.

Chiamamifaro ha già collezionato diverse esperienze live, esibendosi in concerti di artisti noti come Ariete, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari e Rovere. Nel 2024, il suo cammino musicale proseguirà con un EP intitolato “Default” e il primo club tour, oltre a una partecipazione importante al Concerto del Primo Maggio.

La giovane artista, con un background familiare di rilievo, sta già attirando l’attenzione per il suo talento e il suo approccio unico nella musica, promettendo di essere un nome significativo nel panorama musicale italiano. Con il suo ingresso in “Amici”, si apre una nuova strada per Chiamamifaro, che potrebbe portarla a raggiungere nuovi traguardi nel mondo della musica e dello spettacolo. La combinazione del suo talento e della sua visione artistica la rende una figura da seguire con interesse nel futuro prossimo.