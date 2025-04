Chiamamifaro a Verissimo parla del suo fidanzato

Se Senza Cri, nel salotto di Silvia Toffanin, ha lasciato intendere poco riguardo al suo rapporto con Antonia, Chiamamifaro è stata più aperta e ha parlato del fidanzato con cui sta da cinque anni. “In amore? Sono più sciolta. Avere una persona con cui essere completamente me stessa, che è il mio ragazzo, mi ha aiutata”.

Angelica, vero nome della cantante, ha aggiunto: “La versione di me che sono con lui è quella che preferisco. Cerco di portarla anche in giro. Quella spensieratezza e leggerezza che ho quando sto con lui mi piacerebbe averla anche nella vita. Sono con lui da cinque anni; è la persona che più mi è mancata dentro Amici. Lui è il mio sostenitore numero uno, questo Amici è come se lo avessimo fatto insieme. Ho dedicato a lui la maglia del serale. Condividiamo tutto nella vita; anche la musica, lui è un musicista e il sogno della musica è anche il suo. Conviviamo anche!”.

Chiamamifaro ha poi citato i suoi genitori, Giorgio Gori e Cristina Parodi: “Tornata a casa sono stata accolta da un sacco d’amore. Mamma, papà e i miei fratelli sono stati tutti contentissimi, hanno speso solo parole buone. È stato un bel rientro, non me lo aspettavo”.