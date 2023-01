La donna chiama la polizia per far arrestare il cane randagio, questa volta l’ha combinata davvero grossa e deve pagarne le conseguenze – VIDEO.

I cani hanno il potere di farci divertire come solo loro possono fare e l’ultima bravata l’ha fatta un tenero cane di nome Vicente che ha creato non poco scompiglio nel quartiere dove abita. L’ha fatta talmente tanto grossa che una donna ha dovuto chiamare la polizia. Il cane quindi è stato arrestato e preso in custodia, ma che cosa ha combinato?

La donna chiama la polizia e fa arrestare il cane, cosa ha combinato? – VIDEO

Se non si è mai sentito parlare di una cane arrestato, Vicente farà cambiare idea, poiché l’ha combinata talmente tanto grossa che aveva bisogno di una lezione. Vicente è un cane randagio, molto intelligente e furbo che crea sempre scompiglio nel quartiere in cui abita, non fermandosi nemmeno un minuto a riposare. Un vero piantagrane.

Questo piantagrane è conosciuto in tutto il quartiere e se succede qualcosa di insolito o strano sanno già a chi dare la colpa, a Vicente. Il cane si diverte a distruggere le piante dei vicini, ad infastidire i vicini umani e a ringhiare ai suoi simili dietro il cancello. Tuttavia la sua ultima marachella ha fatto arrabbiare molto i vicini.

Un po’ birichino e testardo, Vicente si è anche innamorato di una cagnolina del quartiere ed è andato a trovarla ogni giorno, anche quando ha dato alla luce i suoi cuccioli. La verità è che Vicente è uno spirito libero e a prendersi cura di lui è Tiao, un uomo del posto. Tuttavia il cagnolino preferisce starsene in giro per i fatti suoi e dalla sua compagna. La marachella l’ha combinata quando ha distrutto i fiori della vicina di casa, la quale è stata costretta a chiamare la polizia.

Così è stato portato in questura insieme a Tiao per rispondere dei suoi errori poiché dove passa lui, è come fosse passato un tornado. Chissà se questa volta Vicente ha imparato la lezione oppure se ne combinerà un’altra delle sue!