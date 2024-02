Chiacchiere senza uova (al forno o fritte) strepitose! -Tavolartegusto

Le Chiacchiere senza uova sono una versione più leggera e perfetta per intolleranti all’uovo del dolce classico di Carnevale! Si realizzano con farina, zucchero, senza burro ma con panna fresca nell’impasto ; da cui si ricavano delle sfoglie sottili che potete friggere per averle fribili e croccanti . Oppure realizzare delle Chiacchiere senza uova al forno, che naturalmente saranno più biscottate, ma ugualmente molto buone! Nel procedimento trovate entrambe le versioni!

Si tratta di una preparazione molto facile che prende spunto dalle Chiacchiere vegane ve le ricordate? Bastano pochissimi ingredienti e il risultato è davvero sorprendente! verranno fuori delle chiacchiere senza uova e senza burro strepitose sia come gusto che come consistenza scioglievole al palato e persino con le bolle! mi raccomando però a seguire tutti i consigli di stesura sottile per un risultato perfetto!

E se siete intolleranti al glutine potete realizzare anche delle Chiacchiere senza uova e senza glutine utilizzando la farina gluten free che vi ho suggerito nell’articolo Chiacchiere senza glutine!

Perfette da servire per il Buffet di dolci di Carnevale, ottime semplicemente spolverate di zucchero , sono la fine del mondo se le accompagnate con Sanguinaccio dolce al cioccolato!

Scopri anche:

Le Ciambelle senza uova ( sofficissimi come le classiche, sia fritte che al forno!)

TEMPI DI PREPARAZIONE

Attrezzatura

Procedimento

Come fare le chiacchiere senza uova e senza burro

In questo caso ho utilizzato il mixer a lame grandi per realizzare l’impasto in 40 secondi, naturalmente potete anche procedere a mano impastando tutto in ciotola ci impiegherete 15 minuti circa .

Quindi versate farina, zucchero, panna e vaniglia in polvere nel mixer, azionate a velocità massima e in 40 secondi otterrete un panetto del genere:

trasferite su un piano di lavoro lasciate riposare per circa 10 minuti:

Infine dividete l’impasto in 2 parti e sua volta ogni parte ancora a metà con un tarocco

Poi spolverate il piano di lavoro di farina e stendete con le dita il primo pezzo di impasto allungandolo bene.

A questo punto io vi consiglio sempre di procedere con la macchinetta della pasta spessore 2 mm nell’articolo CHIACCHIERE DI CARNEVALE

trovate tutti i consigli utili corredati con le foto passo passo illustrate per stendere la sfoglia, ( anche a mano con un matterello) tagliare a misura le vostre chiacchiere senza uova con la rotella taglia pasta e infine friggere in abbondante olio.

In alternativa, per una versione più leggera, una volta realizzate le sfoglie potete inseritele in una teglia precedentemente foderata di carta da forno e seguite i consigli di cottura che trovare nell’articolo CHIACCHIARE AL FORNO

In quest’ultimo caso vi consiglio di glassare con il cioccolato fondente fuso sono ancora più buone!

Ecco pronte le Chiacchiere senza uova!

Conservazione

Potete conservare a temperatura ambiente per circa 3 giorni meglio se in una campana di vetro!

in previsione del Buffet di Carnevale, metti in tavola anche una Torta senza uova è al cioccolato e golosissima!