Chiacchiere senza glutine (friabili e con le bolle!) Tavolartegusto

Le Chiacchiere senza glutine sono una nuova versione del classico dolce di Carnevale, perfetta per celiaci , intolleranti o semplicemente chi non vuole una preparazione più leggera! Infatti in questo caso, si usa farina gluten free apposita per impasti freschi al posto di quella 00, più proteica e digeribile. Il procedimento è il medesimo si ottengono delle sfoglie sottili che poi vengono fritte! Credetemi vengono friabili e piene di bolle , attenzione però seguite tutti i miei consigli e piccoli trucchi, per un impasto che non si spacca o sbricioli! In alternativa, potete anche cuocere al forno le vostre frappe senza glutine per un risultato light ; ma saranno inevitabilmente più biscottate!

Ormai ci ho preso gusto a sglutinare le preparazioni: avete apprezzato la Pizza, i Biscotti, la Torta di mele , il Plumcake ! Questa volta ho voluto provare a realizzare anche quelle che nel periodo di Carnevale si preparano in tutte le case che assumono un nome diverso a seconda della regione d’Italia: Chiacchiere, Frappe, Galani, Cenci senza glutine!

Parliamo di una preparazione semplice ma per un risultato davvero ottimale i segreti sono 2: prima di tutto utilizzare la farina giusta . Dopo vari esperimenti vi consiglio la farina senza glutine per pasta fresca + un pizzico di agente lievitante. E’ la migliore combinazione che rende l’impasto elastico e lavorabile. In alternativa potete anche usare la farina di riso, però vi dico subito che avrete più difficoltà a stendere sottile senza che si ‘sgretoli’ . In secondo luogo, se volete delle chiacchiere senza glutine uguali a quelle originali è necessario utilizzare la macchinetta della pasta. Anche se in alternativa potete stendere di matterello. Lo spessore sottile e uniforme vi permetterà di avere delle Chiacchiere di carnevale senza glutine che si sciolgono in bocca che potrete accompagnare con il mitico Sanguinaccio dolce al cioccolato!

Ricetta Chiacchiere senza glutine

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 50 minuti 10 minuti 1 h

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 220 Kcal

Ingredienti

Quantità per circa 30 pezzi

300 gr di farina senza glutine per pasta fresca

40 gr di zucchero

2 uova medie

60 gr di latte

30 gr di burro fuso ( che potete sostituire con 30 ml di olio di semi di girasole)

2 cucchiai di liquore Strega ( in alternativa Rum, Gran Mariner, Grappa o liquore a scelta)

buccia grattugiata di 1 limone grande non trattato

1/2 cucchiaino di bicarbonato ( che potete sostituire con lievito in polvere per dolci o salati senza glutine)

1 pizzico di sale

1 lt di olio di semi di girasole per friggere

zucchero a velo vanigliato senza glutine per guarnire

Attrezzatura

Procedimento