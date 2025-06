“Chiacchierati e Inseparabili: Scopri la Nuova Love Story Tra di Loro!”

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono innamorati e il loro legame si fa sempre più evidente, nonostante la mancanza di apparizioni pubbliche insieme e red carpet saltati. La loro storia è iniziata nell’estate del 2023, con avvistamenti che li ritraggono insieme durante vacanze e momenti in privato, come il viaggio di DiCaprio nei luoghi d’origine della modella.

Entrambi cercano di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori, evitando di attirare eccessivamente l’attenzione. Anche durante il Festival di Cannes, in cui DiCaprio ha presentato Robert De Niro premiato con la Palma d’oro, i due non sono apparsi insieme sul tappeto rosso, ma si sono riuniti in un secondo momento.

La loro intesa è evidente e continua a emergere nonostante i tentativi di mantenere un profilo basso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com