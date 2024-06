Chiacchierata tra Corona e Fedez, parla Fabrizio: “Situazione grave, cosa gli ho detto”

Non soltanto con il Codacons, Fedez ultimamente ha chiarito anche con Fabrizio Corona e pare che i due adesso siano in buoni rapporti. L’ex re dei paparazzi nel podcast Mondo Cash ha rivelato di aver fatto una chiacchierata con il rapper e di avergli detto di stare attento a quello che mostra sui social e alle ragazze con cui si fa vedere in pubblico. Fabrizio ha anche dichiarato che la separazione con Chiara non sarebbe più così amichevole (ma questa non è proprio un’esclusiva gold choc).

“Io quel singolo con Emis Killa biondo non l’avrei fatto. Fedez ha fatto dei pezzi bellissimi in passato, io al posto suo avrei fatto un pezzo valido con un racconto dietro. Con Chiara ci sono delle novità, la situazione è molto grave. Perché quando c’è una separazione e c’è una persona più ferita dell’altra, allora diventa complicato e adesso sto parlando di Chiara, che ha voluto il divorzio, questa è una notizia esclusiva, è lei che ha chiesto il divorzio. Lei ha scelto, lei ha un’avvocato tosto, una molto brava, la Missaglia. Poi uno inizia a fare le guerre, ad esempio Fedez non può più vedere il cane e l’avevo già detto, poi lui l’ha confermato. Lui le ha chiesto ‘mi dai un po’ il cane, è stato un anno con me’. E lei ha detto ‘no, il cane non te lo do’.

“Ora a livello legale le cose diventano più complesse. Quindi entrambi hanno il divieto completo di postare i figli. Non solo non possono metterli di faccia, ma non li possono mettere proprio. Devono anche capire che devono stare attenti tutti e due a quello che fanno sui social e non lo capiscono. Ultimamente c’è stata questa chiacchierata e gli ho detto ‘se te sei single hai tutto il diritto di uscire con le ragazze, che te ne frega se i giornali lo pubblicano,, però cerca di fare le cose in privato. Perché se ti fai vedere ogni giorno con una non va bene, ci deve essere un rispetto della storia che hai vissuto’. Ci hanno raccontato il matrimonio idilliaco e poi si è fatto vedere abbracciato con una, mentre bacia un’altra.

La stessa cosa vale per lei, che fa le foto con il busto di Napoleone, citando Marracash e prendendo in giro il tuo ex. Perché comunque Fedez è il padre dei suoi figli. Se queste cose poi vengono usate dagli avvocati sarà davvero complicato”.