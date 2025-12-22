Chi vuol essere milionario vince 100mila euro

Dopo la vincita da un milione di euro di Vittoria della scorsa settimana, domenica 21 dicembre su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”. Il terzo appuntamento del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

In questa nuova edizione a torneo, verranno introdotte numerose novità. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocheranno alla scalata al milione in competizione tra di loro.

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo, sono Federico, Mauro e Sara. Federico è il terzo classificato ed è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente posiziona il suo “traguardo” a 70mila euro. Alla settima domanda da 150mila euro, Federico decide di utilizzare lo “switch” e, dopo aver letto la nuova domanda, chiama suo fratello dal pubblico. Nonostante gli aiuti, Federico sbaglia la risposta e si ferma con una qualifica di 150mila euro.

Dopo Federico, anche Mauro e Sara affrontano la scalata verso il milione. Mauro arriva alla sesta domanda da 100mila euro e sbaglia la risposta. Sara, prima classificata alle qualificazioni, è l’ultima concorrente ad affrontare la scalata verso il milione. Anche Sara non riesce a rispondere alla domanda numero sei da 100mila euro dando così la vittoria a Federico. Nella terza puntata di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, Federico torna a casa con un montepremi di 100mila euro.