Chi vuol essere milionario, il primo vincitore rivela quanti soldi ha effettivamente intascato

Era il 17 ottobre del 2004 quando Davide Pavesi entrò nella storia di Chi Vuol Essere Milionario conquistando il primo assegno da un milione di euro. Prima di lui solo una riuscì, Francesca Cinelli, ma all’epoca non c’era ancora l’euro.



Il primo milionario del quiz di Gerry Scotti in questi giorni ha rilasciato un’intervista a TvBlog rivelando effettivamente quanto gli è aumentato il conto in banca.

Con quel milione – anzi, con quei 760 mila euro – Davide Pavesi comprò degli immobili.

“Se mi tolsi degli sfizi? Nell’immediato no, non mi torna in mente nulla. In questi anni i soldi hanno permesso a me e alla mia famiglia di avere un tenore di vita soddisfacente. Non avere l’incubo di non arrivare a fine mese è già una gran cosa, mi sono goduto la vita nel quotidiano. Se vuoi andare al ristorante, o passare un weekend fuori, puoi farlo con maggior facilità. In realtà uno sfizio me lo tolsi, ma diversi anni dopo. Nel 2013 io e i miei due fratelli partimmo per la Cina per un viaggio di tre settimane. Dormimmo in hotel di alta gamma, quando là i prezzi erano ancora abbordabili. Fu un’esperienza indimenticabile”.