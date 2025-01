Chi vuoi salvare? Chi rischia di uscire dal GF, con nove in televoto

Televoto affollato per questa settimana al Grande Fratello, con ben nove concorrenti in nomination: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. La domanda posta al pubblico è tornata a essere “chi vuoi salvare?” dopo la modifica della settimana precedente.

A poche ore dall’apertura del televoto, i sondaggi mostrano che la maggior parte dei voti si sta concentrando su due concorrenti: Javier Martinez e Stefania Orlando, i quali non sembrano a rischio di eliminazione. Al contrario, i concorrenti meno votati sono gli ultimi arrivati, Emanuele, Eva, Bernardo e Maxime, e secondo le tendenze attuali, uno di loro potrebbe abbandonare il reality lunedì prossimo. Se uno tra Cherubini, Fiori o Mbanda dovesse essere eliminato, la loro assenza non sarà sicuramente lamentata.

Il televoto è ufficialmente aperto e sui social si invitano gli spettatori a esprimere le loro preferenze. I dati dei sondaggi indicano Javier al 26%, Stefania al 24%, e Zeudi al 22%, mentre altri come Alfonso, Eva, Maxime, Bernardo, Pamela ed Emanuele si attestano su percentuali molto basse.

Le nomination della settimana hanno visto Javier nominare Shaila per motivi legati al loro passato, mentre Pamela ha scelto Emanuele. Alfonso ha nominato Stefania a causa di dissapori tra di loro. Stefania ha a sua volta nominato Eva, così come Bernardo, che si è sentito giudicato dall’attrice. Shaila ha ricambiato nominando Javier, accusandolo di non mettersi mai in discussione.

Altre nomination sono state effettuate da Chiara, che ha scelto Stefania; Emanuele, che ha puntato su Zeudi per la sua difficoltà ad accettare opinioni altrui; e le nomination di Eva e Ilaria a Emanuele, con cui non avevano parlato molto. Anche Zeudi ha nominato Emanuele, esprimendo una certa freddezza nei suoi confronti, mentre Maxime ha scelto Zeudi a seguito di una discussione recente.

Lorenzo ha nominato Javier, mentre Luca ha indicato Pamela per le sue scelte altalenanti. Infine, Mariavittoria ha nominato Alfonso, e Tommaso ha fatto lo stesso, definendolo giudicante. Amanda ha dato il suo voto a Pamela, chiudendo il cerchio delle nomination.