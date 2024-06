Chi vincerà L’Isola dei Famosi: classifica e previsioni degli scommettitori

A due mesi dalla prima puntata, domani sera andrà in onda l’ultimo appuntamento con il reality condotto da Vladimir Luxuria ed è quindi tempo di capire chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024. In gioco sono rimasti: Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Aras Senol, Edoardo Franco, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci, uno di loro alzerà la coppa e porterà a casa il montepremi (metà del quale sarà devoluto in beneficenza).

Chi vincerà L’Isola dei Famosi: le previsioni fatte dai bookmaker.

A poco più di 24 ore dalla finale, gli scommettitori hanno aggiornato le quote e sentenziato chi vincerà L’Isola dei Famosi secondo le loro previsioni. Stando ai maggiori siti di scommesse il vincitore de L’Isola sarà Edoardo Stoppa, con l’ex inviato di Striscia la Notizia se la giocherà anche Edoardo Franco, al secondo posto per tutti i bookmaker. I naufraghi che invece avrebbero meno speranze di trionfare sono Alvina Verecondi Scortecci e il modello ucraino Artur Dainese.

I pronostici degli scommettitori però si scontrano con l’andamento dei sondaggi su forum e social in merito al nuovo televoto de L’Isola. Stando alle preferenze del web infatti sarà Aras Senol a vincere questa sfida contro Edoardo Franco, che invece sarà il primo finalista ad abbandonare Cayo Cochinos.

Le previsioni di Snai, Gold Bet e Better.

Edoardo Stoppa 1.30; 1.30; 1.30

Edoardo Franco 3.00; 3.00; 3.00

Samuel Peron 6.00; 6.00; 6.00

Aras Senol 7.50; 8.00; 8.00

Alvina Scortecci 10.00; 11.00; 11.00

Artus Dainese 15.00; 16.00; 16.00

E ora lo chiedo a voi: “Chi vuoi che vinche?” (cit).

A quanto ammonta il montepremi: il comunicato ufficiale di Mediaset.

“Le cose non cambiano per quanto riguarda il premio riservato al vincitore della trasmissione. Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore)”.