Chi vincerà l’Eurovision 2023: si mette male per Italia e San Marino, classifica degli scommettitori

Ormai quasi tutti i paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest 2023 hanno schierato i loro rappresentanti e anche per questo la classifica degli scommettitori è cambiata parecchio nell’ultimo mese (spoiler: non bene per noi). Subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo Marco Mengoni si era piazzato al settimo posto per i bookmaker, per poi scendere e rimanere per un po’ all’ottavo.

Adesso con i nuovi artisti scelti dagli altri paesi l’Italia è scivolata fuori dalla top ten, al dodicesimo posto. Male anche per San Marino, che adesso è alla trentaquattresima posizione, giusto sopra Romania e Albania. Detronizzata l’Ucraina, adesso in testa c’è la Svezia, perché molto probabilmente Loreen vincerà il Melodifestivalen e rappresenterà il paese scandinavo con la sua bellissima Tattoo (la cantante ha vinto l’Eurovision 2012).

It’s a sì! 🙌 Marco Mengoni will represent Italy 🇮🇹 with Due Vite at #Eurovision2023 ➡️ https://t.co/CPKNGGR3fa pic.twitter.com/mJIWhtmDo3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 12, 2023

Eurovision Song Contest 2023: la classifica degli scommettitori.

1 Svezia

2 Ucraina Tvorchi – Heart of Steel

3 Finlandia Käärijä – Cha Cha Cha

4 Norvegia Alessandra – Queen of Kings

5 Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

6 regno Unito Mae Muller – I Wrote A Song

7 Spagna Blanca Paloma – Eaea

8 Israele Noa Kirel – Unicorn

9 Austria Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

10 Francia La Zarra – Évidemment

11 Georgia artist: Iru

12 Italia Marco Mengoni – Due vite

13 Armenia Brunette – Future Lover

14 Svizzera Remo Forrer – Watergun

15 Serbia Luke Black – Samo mi se spava

16 Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

17 Moldavia Pasha Parfeny – Soarele și Luna

18 Australia Voyager – Promise

19 Paesi Bassi Nicolai & Cooper – Burning Daylight

20 Azerbaijan TuralTuranX – Tell Me More

21 Germania Lord Of The Lost – Blood & Glitter

22 Estonia Alika – Bridges

23 Polonia Blanka – Solo

24 Islanda Diljá – Power

25 Irlanda Wild Youth – We Are One

26 Portugal

27 Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

28 Danimarca Reiley – Breaking My Heart

29 Slovenia Joker Out – Carpe Diem

30 Grecia Victor Vernicos – What They Say

31 Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

32 Lituania Monika Linkytė – Stay

33 Belgio Gustaph – Because of You

34 Lettonia Sudden Lights – Aijā

34 San Marino Piqued Jacks – Like An Animal

36 Romania Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

37 Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje