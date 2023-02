Chi vincerà l’Euroviosion 2023 secondo gli scommettitori: la classifica completa

Mancano ancora tre mesi all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2023, ma molti paesi hanno già scelto chi li rappresenterà sul palco di Liverpool. Gli scommettitori sono già al lavoro per cercare di capire chi trionferà ed Eurovision World ha stilato la classifica tenendo conto delle quote dei più importanti siti di scommesse.

Se un anno fa Blanco e Mahmood con Brividi erano dati per vincitori (a febbraio), questa volta con Marco Mengoni le cose vanno un po’ peggio. L’Italia infatti attualmente si trova all’ottavo posto, subito dietro a Regno Unito e Israele. Al primo posto l’Ucraina con il duo Tvorchi, secondo gradino del podio per la Svezia e medaglia di bronzo per la Norvegia con Queen of Kings di Alessandra. La classifica da qui a maggio cambierà più volte quindi non demoralizziamoci. Inoltre spesso i bookmaker non ci hanno beccato quindi possiamo ancora sperare in un’altra vittoria (anche se sarà molto difficile). C’è poi da dire che Marco Mengoni ha dichiarato in un’intervista che non è detto che porterà Due Vite in gara all’Eurovision.

“Se porterò Due Vita a Liverpool? Non lo so, è troppo presto. – ha dichiarato Marco a Domenica In – Ci sto pensando. Vorrei prima tornare in studio a confrontarmi con i musicisti. Se dovesse uscire qualcosa di nuovo, vi dico”.

It’s a sì! 🙌 Marco Mengoni will represent Italy 🇮🇹 with Due Vite at #Eurovision2023 ➡️ https://t.co/CPKNGGR3fa pic.twitter.com/mJIWhtmDo3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 12, 2023

Eurovision Song Contest 2023: la classifica secondo gli scommettitori.

1 Ucraina Tvorchi – Heart of Steel

2 Svezia

3 Norvegia Alessandra – Queen of Kings

4 Finlandia

5 Repubblica Ceca Vesna – My Sisters’s crown

6 Regno Unito

7 Israele Noa Kirel – Unicorn

8 Italia Marco Mengoni – Due Vite

9 Francia La Zarra – Evidemment

10 Spagna Blanca Paloma – Eaea

11 Paesi Bassi Mia Nicolai e Dion Cooper

12 Australia

13 Armenia

14 Polonia

15 Croazia

16 Svizzera

17 Georgia

18 Serbia

19 Estonia

20 Lituania

21 Austria Teya e Salena

22 Irlanda Wild Youth – We Are One

23 Portogallo

24 Cipro Andrew Lambrou

25 Germania

26 Danimarca Reiley – Breaking My Heart

27 Azerbaijan

28 Grecia Victor Vernicos – What They Say

29 San Marino

30 Malta The Busker – Dance (Our Own Party)