Chi vincerà Ballando con le Stelle? La classifica secondo gli scommettitori

A due mesi dalla prima puntata e ad un passo dalla finale del 23 dicembre è ora di scoprire chi vincerà Ballando con le Stelle secondo i bookmakers. Fin da ottobre le favorite sono state Wanda Nara e Simona Ventura, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Stando ai maggiori siti di scommesse, subito dopo la nota procuratrice sportiva argentina potrebbe piazzarsi Lorenzo Tano. Sia Planet Win, che Bwin e Sisal danno il figlio di Rocco Siffredi ad un passo dalla vittoria. Medaglia di bronzo per Super Simo, appena fuori dal podio Teo Mammucari (che dovrebbe partecipare anche al nuovo programma di Milly Carlucci), quinto posto invece per l’ex Bonas di Bonolis, Sara Croce.

E immaginate se alla fine a trionfare fosse proprio lei…

Le quote di Sosal.

Wanda Nara: 1,60

Lorenzo Tano: 3,5

Simona Ventura: 5,00

Teo Mammucari: 12,00

Sara Croce: 33,00

Rosanna Lambertucci: 100,00

Giovanni Terzi: 100,00

Le quote di Bwin.

Wanda Nara: 1,65

Lorenzo Tano: 4,00

Simona Ventura: 6,00

Teo Mammucari: 7,00

Sara Croce: 51,00

Rosanna Lambertucci: 67,00

Giovanni Terzi: 67,00

Quote di Planet Win.

Wanda Nara: 1,55

Lorenzo Tano: 3,65

Simona Ventura: 5,00

Teo Mammuccari: 6,50

Sara Croce: 31,00

Giovanni Terzi: 51,00

Rosanna Lambertucci: 86,00

“Chi vincerà Ballando con le Stelle? La favorita è Wanda Nara, assolutamente. Sbagliate a dire che sono io. Noi facciamo la nostra corsa, ci piace ogni puntata far vedere ogni cosa di diverso. – si legge su Superguida tv – Io seguo il mio maestro Samuel Peron e vedremo cosa tiriamo fuori. Sempre grande divertimento. A che punto sono della mia carriera? Sono tre anni che faccio un programma di cui vado molto fiera che è Citofonare Rai 2, sono due anni che sono al tavolo di Fabio Fazio e c’è Ballando. Sono molto contenta, ho fatto 75 programmi nella mia vita e non chiedo proprio niente. Ho tantissimo da dimostrare e mi piace fare cose nuove, e siccome ne sono rimaste poche che non ho fatto mi piace cimentarmi in queste. Non è un rilancio assolutamente perché non ho mai mollato”.