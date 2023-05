Chi vincerà Amici 22, la classifica: cosa dice il pubblico

Dopo otto mesi stasera ci sarà la finale del talent più longevo della tv italiana e quindi la domanda sorge spontanea: chi vincerà Amici 22? In gara sono rimasti in quattro, Angelina, Mattia, Isobel e Wax. A differenza dell’anno scorso stasera sarà soltanto il televoto a decretare il vincitore e quindi tutto il potere è nelle mani del pubblico. Per questo motivo i sondaggi sono già un grosso indicatore di chi potrebbe alzare la coppa.

Chi vincerà Amici 22 secondo i lettori di Biccy.

Secondo i lettori di Biccy.it Mattia Zenzola sarà il primo eliminato, la medaglia di bronzo andrà a Wax, quella d’argento a Isobel e ad avere la meglio sarà Angelina Mango. I follower di Biccy su Twitter invece credono che ad arrivare ultimo sarà Wax, terza Isobel, secondo Mattia e prima Angelina.

Risultato molto simile anche per i lettori del sito Recensiamo Musica, secondo i quali vincerà Angelina Mango, seguita da Mattia Zenzola, Isobel Kinnear e Wax. Basta fare un giro sugli account e siti che seguono di più Amici per vedere che su una cosa tutti sono d’accordo: la vittoria di Angelina

Chi vincerà Amici? I sondaggi di Amici News.

Chi vincerà la CATEGORIA CANTO?#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 12, 2023

Chi vincerà la CATEGORIA BALLO?#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 12, 2023

La classifica secondo i bookmakers: tutte le quote da Wax ad Angelina.

Non solo i fan del programma attraverso i sondaggi, anche gli scommettitori hanno detto la loro su Amici 22. Secondo i bookmakers il primo ad uscire durante la finalissima sarà il rapper Wax (quotato a 18), subito dopo toccherà a Mattia Zenzola (dato a 4). Seconda classificata Isobel Kinnear a quota 3,5 e prima Angelina Mango con 1,7.

A questo punto è davvero chiaro che una cosa mette d’accordo telespettatori e scommettitori: la vittoria della cantante di Ci Pensiamo Domani. Se non ci saranno grosse sorprese dell’ultimo minuto stanotte Angelina chiuderà la ventiduesima edizione del talent alzando l’enorme coppa.