Chi vince L’Isola dei Famosi? Parla Vladimir Luxuria

Mancano solamente tre puntate alla conclusione di questa edizione de L’Isola dei Famosi, la finale infatti andrà in onda il 19 giugno. I naufraghi sono rimasti in dieci e adesso la domanda sorge spontanea: chi vince L’Isola dei Famosi di quest’anno? Vladimir Luxuria ha delle idee.

L’opinionista del reality di Canale 5 ha rivelato che a trionfare quest’anno potrebbe essere uno tra Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Pamela Camassa.

“Chi vince L’Isola dei Famosi? Marco Mazzoli è il potenziale vincitore. Ma nulla è detto. Anzi, a dire la verità io non sottovaluterei Cristina e Pamela. – si legge su Novella 2000 – Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione. Una seconda serata su Italia 1”.

E che Marco possa vincere è altamente probabile, infatti ha superato l’ultimo televoto (con 5 persone) con più del 50% delle preferenze. Molto probabilmente in finale ci arriverà proprio Mazzoli, magari accompagnato da Andrea, Cristina, Pamela e Fabio.

“Per questa edizione c’è un cast bello variegato. Ci sono personaggi con storie completamente diverse e questo è interessante. Mi intriga tantissimo perché è la prima volta che all’Isola dei Famosi vediamo una persona che si è tolta il velo e che ha deciso di esporsi non solo alle intemperie, alla fame ma anche al giudizio dei social, della gente. Apprezzo molto anche Simone e Alessandro, che sono una bella coppia. Poi Cecchi Paone lo conosco da molto tempo. Possono lanciare un bel messaggio con la loro partecipazione.

Infine, mi piace molto il duo radiofonico: Marco e Paolo sono molto bravi a trattenersi e devo dire che secondo me per loro la sfida maggiore è quella di non farsi contaminare dalla fame, e quindi di non perdere mai quel senso di humor che li contraddistingue”.