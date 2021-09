A pochi giorni dal debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip la domanda è solo una: sulla carta chi potrebbe vincere? A rispondere è stato il portale di scommesse Stanleybet.it che ha stilato le quote dei favoriti al trionfo finale.

A guidare la classifica c’è il nuotatore Manuel Bortuzzo, finito in sedia a rotelle dopo un colpo di pistola alla schiena. Secondo posto (a sorpresa!) per l’ex tronista Sophie Codegoni, mentre la medaglia di bronzo se la sono conquistata a parimerito le due ex gieffine: Raffaella Fico e Francesca Cipriani.

Sotto loro c’è l’oro olimpico Aldo Montano insieme a Manila Nazzaro, seguiti a ruota dal modello Samy Youssef e dall’attore Alex Belli. Chiudono la parte alta della classifica la gatta nera Ainett Stephens e la ballerina Carmen Russo.

Fuori dalla Top10 troviamo, in ordine, Jo Squillo, Amedeo Goria, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Ancora più in basso il modello Andrea Casalino (che pare abbia mentito per entrare al Grande Fratello Vip), Tommaso Eletti, Giucas Casella e Davide Silvestri.

Agli ultimi posti (e quindi con scarsissime possibilità di vittoria così sulla carta) c’è spazio per Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Fuori dalla classifica e con zero possibilità di trionfo ci sono le principesse d’Etiopia. Nessuno ha scommesso su loro. Cucciole.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Manila e Katia svelano perché hanno accettato di partecipare

Fra i tanti nomi apparsi online, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno confessato ai media perché hanno accettato di partecipare. La prima per lavoro, come dichiarato a TvBlog (“Perché è una grande opportunità di lavoro e perché, come già accaduto a Temptation Island, permetterà di far conoscere la Manila Nazzaro molto più umana di quanto si possa pensare guardandola solo per l’aspetto fisico. Farsi conoscere è sempre una occasione preziosa“).

La seconda per “far conoscere a tutti la lirica”, detto fra le pagine di Intimità (“In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality. Ho detto sì al GF Vip riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica“).