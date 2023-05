Chi vince Amici 22? La classifica e le previsioni degli scommettitori

Oggi è andato in onda l’ultimo daytime di Amici 22 e domenica ci sarà la finalissima. E adesso la domanda sorge spontanea: chi vince Amici 22? Quest’anno alla fine del percorso sono arrivati Angelina Mango, Mattia Zenzola, Wax e Isobel Kinnear, due cantanti e due ballerini.

Chi vince Amici 22? Le previsioni dei bookmaker.

Proprio coma è successo ad aprile con il GF Vip 7, gli scommettitori hanno già pronte le quote e le previsioni su quella che potrebbe essere la classifica finale. Secondo i bookmaker a trionfare sarà Angelina Mango, quotata a 1,70, secondo posto per Isobel Kinnear con 3,5 e medaglia di bronzo per Mattia Zenzola dato a 4. Fuori dal podio Wax con 18.

Chi vince Amici 22? Le ipotesi dei telespettatori.

Sui social sono in migliaia i fan della trasmissione mariana ad aver azzardato ipotesi sul finale di questa edizione. Nonostante anche Mattia, Isobel e Wax abbiano moltissimi sostenitori, sembra che la maggior parte dei telespettatori faccia il tifo per Angelina, questo almeno si evince leggendo i tweet e i commenti su Facebook e Instagram. C’è però chi ipotizza una vittoria a sorpresa di Mattia, visto che quest’anno a pesare in finale sarà soltanto il televoto e il giovane ballerino – proprio come la cantante – è molto amato da casa.

Lo storico autore Luca Zanforlin in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato quali caratteristiche hanno i vincitori del talent: “Chi vincerà? Premetto che non ci azzecco mai, il televoto è sorprendente, ma credo che tutti i vincitori siano legati da una caratteristica comune: si sono raccontati in modo onesto e resi riconoscibilissimi, in alcuni casi anche senza trionfare, come Annalisa per esempio. Poi ognuno ha il suo percorso e i suoi successi, ma sono tutti indimenticabili. Però il raccontarsi e l’essere riconoscibili sono elementi davvero importanti“.

E adesso è giunto il momento di dirlo: ‘Chi vuoi che vinche?’