Quali sono le app che catturano il maggior numero di dati personali quando le usiamo? Secondo uno studio condotto da pCloud, sono i social media e le app che si concentrano sul food delivery.

Un ulteriore ricerca, condotta da Surfshark, ha provato ad andare oltre e offrire un quadro completo, in 18 campi specifici (dai social media allo streaming, dal gaming alla finanza) per dare alternative a chi non vuole che i suoi dati siano raccolti (e poi spesso distribuiti altrove), segnalando le app che catturano un numero minore di dati personali.

Surfshark ha comparato le attività di 200 app per confermare quello che più o meno già sapevamo, ovvero che quelle più popolari e diffuse sono anche quelle che si prendono il maggior numero di dati personali dagli utenti: per capirlo, i ricercatori hanno usato i privacy details dell’App Store di Apple per ogni singola applicazione e hanno visto quali sono le più attive nel catturare dati dagli utenti nei 32 segmenti segnalati da Cupertino.

Facebook, Instagram e Messenger sono in cima alla lista, ma non tutti i social media sono uguali e Clubhouse appare come quello meno invasivo di tutti, fino ad arrivare a servizi come Webex Meeting di Cisco o Dust (i cui messaggi scompaiono e che usa ogni sorta di tool per proteggere le comunicazioni private) che non raccolgono dati.

Studiando le ben costruite classifiche di Surfshark si vede come le app di Google siano tra le più efficaci nel raccogliere dati: YouTube è attiva in 24 segmenti su 32, Gmail in 19, Chrome in 13, mentre decisamente meno curiosi dei nostri dati sono browser come Edge, servizi mail a pagamento come Spike o di streaming come Netflix (a metà classifica) e Kanopy, però non disponibile in Italia.

Nel campo finanziario è PayPal a raccogliere il maggior numero di dati (in ben 26 segmenti), mentre MoneyGram ne cattura soltanto 8. Se l’interesse principale sono le criptomonete, le informazioni personali sono ampiamente raccolte da Coinbase, mentre Crypto Pro trattiene solo l’identificativo personale. Tra le app legate allo shopping online, Amazon è quella che raccoglie più informazioni personali, 26 diversi segmenti di dati, mentre Etsy ne prende solo 12. Interessante scoprire che l’attività che crediamo sia più subdolamente invasiva, quella della navigazione online, secondo Surfshark è in realtà quella che raccoglie meno dati in assoluto.

La ricerca completa, corredata da tabelle e grafici (qui sopra c’è quello principale), è disponibile online e permette di capire bene chi si interessa di più alla nostra privacy e chi meno, chi usa molti dati per fare funzionare meglio le applicazioni e offrire servizi più completi e chi invece vuole i nostri dati unicamente per scopi commerciali.