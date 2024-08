Chi sono tutti gli atleti italiani che hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi di Parigi

Alle Olimpiadi di Parigi sono state assegnate simbolicamente ben 25 medaglia di legno all’Italia, ma i nostri atleti – nonostante le varie sfortune e infortuni – sono riusciti a conquistare in totale 40 medaglie (lo stesso numero raggiunto alle Olimpiadi di Tokyo) rispettivamente 12 d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo. Chi sono quindi gli sportivi che le hanno vinte?

12 oro, 13 argento, 15 bronzo e ben 25 medaglie di legno: l’Italia straccia la concorrenza https://t.co/gzuovktP9W — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 11, 2024

Chi sono i medagliati d’oro

Le 12 medaglie d’oro sono andate a Thomas Ceccon (nuoto, 100 metri dorso), Nicolò Martinenghi (nuovo, 100 metri rana); Giovanni De Gennaro (kayak); alla coppia Gabriele Rossetti e Diana Bacosi (nello skeet a squadre miste) ed anche alla coppia composta da Ruggero Tita e Caterina Banti (vela). Le altre sette medaglie d’oro sono invece tutte femminili. Oltre alla squadra di pallavolo femminile, sono state assegnate anche alla coppia formata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (ciclismo su pista); alla coppia Sara Errani e Jasmine Paolini (doppio tennis femminile), a Marta Maggetti (windsurf), ad Alice Bellandi (judo) e ad Alice D’Amato (ginnastica, trave). Infine anche al quartetto di spada a squadre, ovvero Aberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria e Rossella Fiamingo, aka l’amica di Diletta Leotta.

Chi sono i medagliati d’argento

Le 13 medaglie d’argento sono andate a Filippo Ganna (ciclismo su strada), Federico Nilo Maldini (pistola aria 10 metri), Filippo Macchi (fioretto), Silvana Stanco (tiro a volo), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero) e Nadia Battocletti (corsa 10 mila metri). Ci sono state poi le medaglie assegnate alle coppie: una per Elia Viviani e Simone Consonni (ciclismo su pista), una per Stefano Oppo e Gabriel Soares (canottaggio) e una per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini (canoa). Infine ci sono stati i gruppi: argento per il fioretto a squadre maschile (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi) e anche per il fioretto a squadre femminile (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo). Una per il canottaggio (Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi) ed infine una per la ginnastica artistica femminile (Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa).

Chi sono i medagliati di bronzo

Le 15 medaglie di bronzo sono andate a: Luigi Samele (sciabola individuale), Paolo Monna (pistola aria 10 metri), Gregorio Paltrinieri (800 stile libero), Lorenzo Musetti (tennis), Manila Esposito (ginnastica, trave), Mattia Furlani (salto in lungo), Ginevra Taddeucci (10 km nuoto), Antonino Pizzolato (sollevamento pesi categoria 89 kg), Simone Alessio (taekwondo categoria – 80 kg), Sofia Raffaeli (all-around ginnastica ritmica); Andy Diaz (salto triplo) e Giorgio Malan (pentathlon moderno). Ci sono state poi i gruppi: una medaglia è andata alla staffetta 4×100 stile libero (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo); una al ciclismo su pista inseguimento a squadre (Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna) e una all’all-around a squadre di ginnastica ritmica (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris).

Gli atleti italiani più medagliati

Alice D’Amato (oro, argento), Thomas Ceccon (oro, bronzo), Filippo Macchi (argento, argento), Filippo Ganna (argento, bronzo); Simone Consonni (argento, bronzo), Gregorio Paltrinieri (argento, bronzo), Manila Esposito (argento, bronzo).