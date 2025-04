Chi sono questi insetti dal volo irritante?

I mosconi, appartenenti alle famiglie dei calliforidi e sarcofagidi, superano il cm di lunghezza e presentano colori metallici brillanti. Hanno un apparato boccale lambente sui succhi e le larve si nutrono con un apparato ad uncino. Sono attratti dalle abitazioni per vari motivi, principalmente per la ricerca di cibo, ma anche per ambienti con temperature favorevoli. Possono entrare in casa quando fa caldo o freddo, attratti da cibi decomposti, rifiuti organici, frutta marcia, o anche odori corporei.

Per tenere lontani i mosconi, è utile aprire porte e finestre per creare correnti d’aria, utilizzare l’aspirapolvere, o attirarne alcuni in trappole con miscele di aceto e sapone. Altre strategie includono appendere strisce adesive per insetti e utilizzare bottiglie capovolte con cibo inside. In caso di proliferazione incontrollata, è possibile usare spray specifici seguendo attentamente le istruzioni.

La prevenzione è fondamentale: chiudere i bidoni, pulire piatti e avanzi, mantenere ordinati lettiere e giardini, usare repellenti naturali come grani di pepe, e piantare aromatiche come menta e basilico può essere efficace. È importante sigillare crepe e fessure per evitare l’ingresso dei mosconi.

Infine, sebbene spesso scambiati per mosche, mosconi e mosche sono distinti. I mosconi hanno dimensioni maggiori, un corpo robusto e un volo più lento, sono attratti da decomposizioni e producono un ronzio forte. Le mosche, più piccole e agili, si muovono rapidamente e si posano frequentemente sul cibo. La loro distinzione è evidente nell’aspetto e nel comportamento.