Chi sono i Voyager, il gruppo australiano dell’Eurovision 2023

Voyager: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo australiano protagonista all’Eurovision Song Contest 2023.

Ci sarà anche un gruppo progressive metal, anche se in una veste decisamente più “leggera” sul palco di Liverpool per l’Eurovision Song Contest 2023. Si tratta dei Voyager, un gruppo australiano guidato dal cantante e tastierista Daniel Estrin, pronto a sorprendere tutto e tutti. Scopriamo insieme tutte le curiosità su questa talentuosa formazione.

Chi sono i Voyager

I Voyager sono Daniel Estrin (voce e tastiere), Simone Dow (chitarra), Scott Kay (chitarra), Alex Canion (basso) e Ashley Doodkorte (batteria). Gruppo formato a Perth nel 1999, inizia la propria carriera esibendosi in alcuni locali del luogo, prima di ottenere un contratto discografico con l’etichetta V Music.

Concerto metal

Dopo la firma con l’etichetta, Estrin rimane l’unico membro originale di un gruppo nuovo per quattro quinti e debutta con l’album Element V nel 2003. L’anno successivo riesce a debuttare anche sul mercato europeo con un’etichetta olandese e sul mercato giapponese con un’altra etichetta ancora, e la popolarità del gruppo cresce a dismisura, fino a portarli a diventare una delle formazioni metal australiane di maggior successo del periodo.

Apprezzatissimi dal pubblico, ma anche dalla critica, riescono ad arrivare negli anni Duemiladieci anche negli Stati Uniti, dove si impongono come una delle realtà più apprezzate in ambito prog. La loro più grande occasione per emergere a livello internazionale arriva quando, nel febbraio 2022, partecipano a Eurovision – Australia Decides, programma per selezionare il rappresentante australiano alla kermesse tenuta in Italia. Si piazzano al secondo posto e mancano il grande appuntamento, ma vengono ripagati l’anno dopo con l’annuncio da parte della SBS della selezione per la nuova edizione dell’Eurovision, con il brano Promise:

Voyager: la discografia in studio

2003 – Element V

2007 – uniVers

2009 – I Am the ReVolution

2011 – The Meaning of I

2013 – V

2017 – Ghost Mile

2019 – Colours in the Sun

Sai che…

– Nel 2004 hanno aperto alcuni concerti australiani di Steve Vai.

– Su Instagram i Voyager hanno un account da diverse migliaia di follower.