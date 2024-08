Chi sono i quattro papabili sostituti di Raimondo Todaro come prof di ballo ad Amici

Raimondo Todaro il prossimo anno non tornerà ad Amici e in ballo ci sarebbero quattro papabili sostituti. Chi sono?

La prima papabile sostituta è Elena D’Amario, il suo nome – presenza fissa ad Amici nel corpo di ballo dei professionisti da circa un decennio – gira online addirittura da febbraio. Risale infatti allo scorso 16 febbraio (prima ancora dell’inizio del serale che ha visto trionfare Sarah Toscano) l’articolo di Novella 2000 dal titolo: “Amici, il prossimo anno Elena D’Amario diventerà insegnante di ballo: l’indiscrezione“. Una voce riportata addirittura dal settimanale Chi: è lei, infatti, la più papabile.

Il secondo papabile sostituto è Adriano Bettinelli, anche lui, come Elena D’Amario, ex alunno di Amici e poi professionista. Ieri il portale Quotidiano.net ha annunciato in esclusiva il suo ritorno nella scuola di Amici senza però specificarne il ruolo. Potrebbe tornare nel cast dei professionisti come un papabile conduttore del daytime. Ma se fosse lui il nuovo professore?

Il terzo nome nella lista dei probabili è quello di Stefano Oradei, ex insegnante di Ballando con le Stelle che ha proprio fatto un appello aperto a Maria De Filippi. “Se farei mai Amici di Maria? Sì, come rifarei anche Ballando, ma non ho avuto dei contatti diretti al momento. Devo dire che fare Amici mi permetterebbe di fare il mio lavoro e sarebbe un’esperienza bella e interessante. Continuerei a fare il maestro di danza, che poi è il mio lavoro e quello che amo fare. Quindi sì che lo farei“.

Infine c’è Samuel Peron, nome meno papabile ma non certo impossibile. Lui è reduce da L’Isola dei Famosi dove è arrivato fino alla finale. Mediaset potrebbe volerlo premiare e Maria De Filippi potrebbe aver accettato.