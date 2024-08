Chi sono i quattro conduttori della nuova stagione di Striscia la Notizia

A fine settembre tornerà in onda Striscia la Notizia e adesso sappiamo anche chi siederà dietro al bancone più famoso di Canale 5. A spoilerare i quattro “nuovi” conduttori c’ha pensato l’affidabile Blog Tv Italiana. Stando a quello che si legge sul noto portale televisivo, sui listini di publitalia sono apparse le foto di Michelle Hunziker e Nino Frassica (che presenteranno il tg satirico da settembre) e di Sergio Friscia e Roberto Lipari che prenderanno il timone del programma da metà ottobre.

“Annuncio ufficiale o spoiler volontario? Nell’aggiornamento effettuato oggi ai listini pubblicitari delle reti Mediaset, sono state aggiornate alcune delle immagini che rappresentano gli show in onda nella prossima stagione televisiva e, in una di queste, era visibile un breve fotomontaggio che rivelava in anteprima chi saranno i primi quattro presentatori di Striscia la Notizia nei mesi di settembre e ottobre 2024. Se i due volti che vedremo da metà ottobre sono due veterani, la versa sorpresa sta nei conduttori che inaugureranno la nuova stagione del programma dal prossimo 23 settembre 2024: Michelle Hunziker e Nino Frassica”.

Nino Frassica ha presentato alcune puntate di Striscia la notizia nell’edizione 2004–2005. Attore, comico, conduttore radiofonico e televisivo inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nelle televisioni locali messinesi durante gli anni Settanta. Notato da Renzo Arbore, interpreta una parte nel suo film FF.SS – Cioè: …che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? e, successivamente, nel varietà Quelli della notte.

Hunziker inizia la sua carriera televisiva, che si svolge tra l’Italia e la Germania e che la vede al fianco dei nomi più importanti del piccolo schermo: da I Cervelloni, con Paolo Bonolis a Paperissima Sprint e Zelig Circus con Claudio Bisio. Il 2004 è l’anno del debutto dietro al bancone di Striscia la notizia al fianco di Ezio Greggio e da quell’anno conduce ininterrottamente il programma per tutte le edizioni successive.

Palermitano, Friscia inizia la sua carriera come dj e animatore, proseguendo come imitatore e attore, approda a Striscia la notizia nel 2011, nei panni del comico e politico Beppe Grillo. Nel 2020 conduce per la prima volta Striscia la notizia in sostituzione di Valentino Picone, esperienza che viene replicata la stagione successiva al fianco di Roberto Lipari e che mostra le sue doti di showman

Roberto Lipari è un giovane comico siciliano, vincitore nel 2016 di Eccezionale Veramente, primo talent per comici su La 7. Ha lavorato, inoltre, per Rai 2 come autore, inviato e opinionista. Dal 2016 è ospite fisso nel cast di Colorado su Italia 1, mentre nel 2019 approda a Striscia la notizia come inviato. Dal 2021 è anche conduttore del tg satirico di Antonio Ricci insieme all’amico e conterraneo Sergio Friscia.