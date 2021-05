La finale del talent show andrà in 15 maggio. Scopriamo insieme chi sono i finalisti di Amici di Maria De Filippi dell’edizione 2021.

Anche l’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi volge al termine. Il 15 maggio 2021, infatti, andrà in onda l’ultima puntata del popolare talent show, durante la quale si decreterà il vincitore del programma. Per questa finale, sarà il pubblico a scegliere colui che si aggiudicherà il podio tra i cinque concorrenti rimasti in gara. Si tratta di Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia e Alessandro.

Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi 2021: ecco i finalisti del reality show

Il 15 maggio andrà in onda la finale di Amici 20, programma condotto da Maria De Filippi. L’accesso all’ultima puntata del talent show prevede la sfida tra i cinque concorrenti rimasti in gioco: Sangiovanni, Deddy, Alessandro, Giulia e Aka7seven. Durante la semifinale, infatti, sono stati eliminati Tancredi e Serena. La signora della TV, inoltre, ha fatto uno scherzo a Deddy, facendogli credere di essere stato eliminato e, quindi, di dover lasciare lo studio, per poi riconvocarlo davanti alle telecamere per dirgli che si trattava di una messa in scena.

Ecco i finalisti nella foto presente sull’account ufficiale di Instagram del programma:

Una vera sorpresa quella annunciata dalla padrona di casa, visto che i finalisti non sono stati quattro, come al solito, bensì cinque. Durante la semifinale, inoltre, Alessandro – che arriva dritto all’ultimo round del talent – ha ricevuto un’importante proposta di lavoro da Karl Sydow, produttore teatrale che lo ha voluto nel cast del musical Dirty Dancing, che fa parte del progetto Brodway Milano.

Aka7even è il primo finalista di Amici 20

Il primo finalista di questa ventesima edizione del popolare talent show di Maria De Filippi è stato Aka7even. Durante il “guanto di sfida” lanciato da Anna Pettinelli a Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, il ragazzo ha cantato She di Elvis Costello, riscrivendo le strofe del brano. Il giovane ha dedicato questa canzone d’amore non a Martina Miliddi, con la quale ha stretto una relazione nel corso della sua permanenza nel programma, bensì a Napoli, che rappresenta la sua città natale. Questa scelta è stata, però, oggetto di critica da parte del giudice Stefano De Martino, il quale lo ha invitato a non cadere nei cliché, come molto artisti spesso fanno. Sangiovanni, invece, ha dedicato i versi riscritti alla sua fidanzata Giulia