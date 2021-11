Sanremo Giovani 2021: i finalisti della nuova edizione del concorso per gli emergenti che porterà due nuovi volti tra i Big del Festival.

Ci sarà un nuovo Mahmood a Sanremo Giovani 2021? Difficile, ma non impossibile. Di certo avremo un concorrente con qualcosa di ‘esotico’, un artista che proviene dallo Yemen. Non proprio qualcosa di usuale. Sono stati diramati nel pomeriggio del 22 novembre i nomi dei dodici finalisti del concorso, di cui quattro provenienti da Area Sanremo. Tra i semifinalisti erano presenti tantissimi volti noti, ex Amici, X Factor e altri talent. Alla fine a spuntarla, nel giudizio della Commissione artistica del Festival di Sanremo presieduta da Amadeus, sono stati però nomi meno conosciuti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Amadeus

Sanremo Giovani 2021: i finalisti

Tra gli otto finalisti arrivati a questa fase conclusiva di Sanremo Giovani tra gli oltre 700 che avevano inviato le proprie candidature, abbiamo in effetti una ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, la torinese Martina Beltrami, con la sua Parlo di te. Altro nome famoso è quello del cuneese Matteo Romano, uno dei tiktoker più seguiti in Italia. La sua canzone s’intitola Testa o croce.

Due gli artisti provenienti da Roma, Esseho con Arianna, Yuman con Mille notti. Da Milano arriva Tananai con Esagerata, mentre è bellunese Oli? con Smalto e tinta. Completano il quadro Bais con Che fine mi fai, artista proveniente da Udine, e poi Samia con Fammi respirare, artista originaria dello Yemen. A questi otto si aggiungono poi i quattro vincitori di Area Sanremo.

I vincitori di Area Sanremo 2021

Da Leverano arriva Destro, con Agosto di piena estate. Littamè, originaria di Terrassa Padovana, con Cazzo avete da guardare. Spazio anche la brindisina Senza_Cri con A me, e quindi per concludere i dodici protagonisti che si contenderanno un posto al Festival di Sanremo Vittoria con California, da Villafranca in Lunigiana.

Riproduzione riservata © 2021 – Notizie Musica