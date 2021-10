X Factor 2021, i concorrenti delle Audizioni che sono passati ai Bootcamp: tutti i qualificati dopo le prime tre puntate.

Con quella andata in onda il 30 settembre si è conclusa la prima fase di X Factor 2021: i concorrenti che hanno ottenuto almeno tre sì alle Audizioni si sono qualificati ai Bootcamp. In quest’edizione ricca di sorprese, e per la prima volta senza categorie, c’è grande curiosità per ciò che potrà accadere da qui in avanti. Andiamo a scoprire chi sono tutti i concorrenti che hanno passato la prima fase e scopriamo insieme come funzioneranno le cose nella seconda fase.

X Factor 2021: i concorrenti qualificati ai Bootcamp

Questi i venti concorrenti che hanno passato il turno nella prima puntata di Audizioni:

Raffaella; Why, the Moon; Karma; Luca Lazzaroni; Denoise; Blue Channel; Fettuccine (No di Manuel); Jathsone; Karakaz; gIANMARIA; Apnea (No di Mika); Cassandra (No di Manuel); Anna Renè (No di Mika); Sarai (No di Manuel); Versailles; Spinozo; Vale LP; Westfalia; Marte; Erio.

Di seguito i quindici che ce l’hanno fatta nella seconda puntata delle Audizioni:

Mira; Garbino; Fellow; Beckebauer; Matteo Milazzo (No di Mika); Mutonia; Myriam Dartey; Barkee; Beart (No di Hell Raton); L Otto; Michela; 22:22; The Tangram; Etta; Febe.

Questi infine i diciassette artisti che si sono qualificati nella terza puntata

Luce; Melli e Gemma; Edoardo Spinsante; Lysa; Mombao; Le Endrigo; Edo; Nika Paris; Bengala Fire (No di Mika); Niccolò; Riva; Distorted Vision; Giada; Tess; Uomini Coreani; Nava; Phill Reynolds.

Come funzionano i Bootcamp a X Factor 2021

Come in tutti gli anni, X Factor 2021 presenta tre fasi. La seconda è quella dei Bootcamp e andrà in scena dal 7 al 14 ottobre. Come lo scorso anno ci sarà la formula delle sedie, anche senza più il limite delle categorie. I quattro giudici si riuniranno quindi con la direzione musicale per confrontarsi sulla progettualità artistica di tutti i concorrenti. Da ciò che verrà fuori si formerà un roster di 12 concorrenti per ogni giudice, con all’interno sia solisti che band. In questa fase per ogni giudice passeranno alla fase successiva cinque artisti, che si giocheranno poi l’accesso ai Live negli Home Visit.

