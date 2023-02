La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la prima maschera ufficiale. Chi sono i Colombi?

La maschera ha una struttura fatta a uovo con due teste, ma come dichiarato dalla conduttrice potrebbe accogliere due persone, ma anche tre o semplicemente una. Ovviamente saranno due, ma apprezzo che stia cercando di depistarci gnegne.





Chi sono i Colombi del Cantante Mascherato?

“Questa maschera è bella, elegante e poetica: sono i Colombi” – ha esordito Milly Carlucci – “Può essere una persona, possono essere due, tre, quattro, non si sa! Loro sono bellissimi“. Quando la voce fuori campo ha ironizzato “sono un po’ troppo bianco azzurri” lei si è messa a ridere. Una palese citazione alla squadra del Lazio.

Che siano due ex calciatori laziali? Un calciatore con la moglie? Un calciatore con il figlio? Un allenatore? Dei parenti di Nilla Pizzi?

Nel dubbio, una maschera similissima a quella dei Colombi l’abbiamo già vista nel corso della quarta edizione de Il Cantante Mascherato americano, il celebre The Masked Singer. Loro però non erano colombe ma due gufi delle nevi, gli Snow Owls. Sotto la maschera c’erano i cantanti country Clint e Lisa Black.



In Italia abbiamo già visto alcune maschere ‘di gruppo’. Come non citare Baby Alieno e Baby Alieno 2 della seconda edizione (rispettivamente vissute dai Ricchi e Poveri e da Gigi e Ross); ma anche Pulcino (con Lino Banfi e sua figlia Rosanna) e Lumaca (con Giancarlo Magalli e sua figlia Michela) della terza edizione.