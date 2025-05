Chi sono i cardinali ‘leader’

Il conclave, fissato per il 7 maggio 2025, si preannuncia cruciale per il futuro della Chiesa, con due visioni contrapposte: da un lato, i cardinali di nomina bergogliana che intendono proseguire le riforme avviate da Papa Francesco; dall’altro, una corrente tradizionalista che cerca un ritorno a un’ortodossia più rigorosa, richiamando i principi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Papa Francesco ha riformato il Vaticano, avvalendosi di nove cardinali di vari continenti e rinvigorendo il Sinodo dei vescovi, ora guidato dal cardinale Mario Grech.

Le posizioni nel Sacro collegio si polarizzano tra l’accettazione della sinodalità, che promuove un approccio inclusivo su temi come il ruolo delle donne e la questione delle unioni tra persone dello stesso sesso, e l’intento di ripristinare tradizioni più rigide. Alcuni cardinali, come Jean-Claude Hollerich e Reinhard Marx, sostengono l’apertura verso riforme, inclusa l’ordinazione delle donne. Il cardinale brasiliano Jaime Spengler ha invocato maggiore accoglienza, critico nei confronti del moralismo.

D’altra parte, figure come Gerhard Müller e Raymond Burke esprimono preoccupazioni sulle direzioni intraprese, avvertendo che un papa liberale potrebbe portare a uno scisma. Con 133 cardinali elettori, la maggioranza è stata nominata da Francesco, ma le alleanze tra diversi schieramenti saranno cruciali per raggiungere i due terzi dei voti necessari per l’elezione del nuovo papa. Il conclave non determinerà solo il successore di San Pietro, ma influenzerà anche l’orientamento futuro su questioni sociali e dottrinali.