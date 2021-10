Sono 46 i cantanti selezionati come semifinalisti di Sanremo Giovani 2021, tra oltre 700 candidati: ecco chi sono, tra nuove leve e vecchie conoscenze.

Dopo una lunga e difficoltosa selezione, sono stati ufficializzati i cantanti semifinalisti di Sanremo Giovani 2021. Rispetto alle attese, sono ben 45 i nomi scelti dalla Commissione su più di 700 proposte, cui si aggiunge il vincitore del Festival di Castrocaro. Avrebbero dovuto essere 30, ma Amadeus e gli altri giudici hanno voluto premiare la grande qualità di proposte arrivate, protando più concorrenti alla fase finale delle selezioni. Ecco di chi si tratta, tra ex Amici, X Factor e anche qualche tiktoker già molto famoso.

Amadeus

Sanremo Giovani 2021: i cantanti selezionati come semifinalisti

Di seguito la lista completa dei semifinalisti con le rispettive canzoni:

Bais – Che fine mi fai

Federico Baroni – Chilometri

Martina Beltrami – Parlo di te

Berna – Re Artù

Blind – Non mi perdo più

Edoardo Brogi – Pioveranno sassi

Carolina – Nemmeno le nuvole

Thomas Cheval – Sale

Ditta Marinelli – Male malo mala

Drama – Ma tu lo sai che

Elasi – Lap Dance

Enula – Il buio (mi calma)

Esa – Come mai

Esseho – Arianna

Francesco Faggi – Mentalmente instabile

Matteo Faustini – Autogol

Marta Festa – Tiberio

Diego Formoso – Anche una sola notte

Fusaro – Senza coloranti aggiunti

Giuse the Lizia – Bee Gees

Kaze – Volevo portarti al mare

Malvax – Zanzare

Angelina Mango – La mia buona colazione

Manitoba – Pesci

Matilde G – Lasci qui

Mida – Lento

Melissa Morandini – Rumore

Giulia Mutti – Notte fonda

Mydrama – Soli

Nebraska – Jonio

Nuvolari – Farabutto

Obi – Ispirazione

Oli? – Smalto e tinta

Opposite – Settembre

Quomo – Animali

Matteo Romano – Testa e croce

Royahl – Trap Boy

Samia – Fammi respirare

Santi francesi – Signorino

Scozia – Britney

Tananai – Esagerata

Aurora Tumiatti – Maschere

Vito – Naturale

Yuman – Mille notti

Zo Vivaldi – Spero di star male

Simo Veludo – Anni Sessanta (vincitore Castrocaro)

Sanremo Giovani 2021: chi sono i favoriti

Sbirciando i nomi è facile riconoscere ex protagonisti dei talent, come Martina Beltrami, Manitoba o Mydrama, cantanti che hanno già un seguito importante. La scelta finale spetterà sempre alla Commissione, ma non è impossibile fare un nome sottolineando chi siano i favoriti, a partire dai numeri collezionati su Spotify. Tra i più ascoltati ci sono Blind (ex X Factor), Enula (ex Amici), Esa (ex Amici), Mida, Mydrama (ex X Factor), Matteo Romano (TikTok).

Di seguito Mutande di Simo Veludo, il brano con cui ha vinto Castrocaro: