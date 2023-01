chi sono i cantanti più popolari sul web?

I cantanti più popolari sul web del FantaSanremo 2023: ecco quali sono gli artisti in gara più cercati in questi giorni.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2023 e all’inizio della quarta edizione del FantaSanremo. Mai come quest’anno quello che inizialmente era un semplice gioco tra amici è diventato un vero e proprio business, in grado di muovere sponsor importanti, multinazionali e di coinvolgere tantissimi fantagiocatore (sono già ben più di 1 milione le square iscritte). Ma quali sono gli artisti più popolari tra quelli che si affronteranno in questa edizione della kermesse? Niente Ultimo o Marco Mengoni, nel FantaSanremo i più amati sono altri.

Cantanti più popolari nel FantaSanremo 2023

Oggi come oggi, il FantaSanremo è ben più di un gioco. Si tratta di qualcosa di molto serio, con una sigla tutta sua (firmata dagli Eugenio in Via di Gioia) e di fatto un regolamento molto corposo che fa ha trasformato questo gioco in un Festival alternativo.

Articolo 31

Parlando dei protagonisti, mentre per i bookmaker la sfida per la vittoria finale è ridotta soprattutto a due grandi nomi, Marco Mengoni e Ultimo, con un possibile inserimento di altri artisti come Giorgia, per i giocatori del fanta i più ricercati in assoluto sono ben altri, probabilmente grazie a un costo, in termini di baudi, decisamente più contenuto. Lo ha reso noto SemRush, secondo cui gli artisti più popolari delle ultime settimane sono gli Articolo 31 (che hanno avuto un boom di ricerche dell’812%). Nel resto della classifica non mancano però sorprese più clamorose.

Gli altri artisti più cercati

Seguono a ruota nella graduatoria i Coma_Cose, il giovane Sethu e il collettivo proveniente da Sanremo Giovani, i Colla Zio, rispettivamente con un incremento dell’814%, del 3757% e del 2414%. Molto bene anche i Cugini di Campagna, che debuttano a Sanremo dopo 53 anni di carriera e guadagnano sul web nuove ricerche per il 174%.

Ma cosa ha portato a questa crescita incredibile? Ovviamente la popolarità minore di certi personaggi. Il FantaSanremo è infatti un gioco in cui si deve formare una squadra da cinque cantanti con 100 baudi a disposizione, ma è impossibile scegliere solo i propri cinque preferiti, perché i più popolari sono anche, spesso, i più costosi. Per questo motivo molti fantagiocatori si riversano sul web per cercare informazioni sugli artisti che conoscono di meno, e in tal senso molti tra i più giovani avranno voluto scoprire chi fossero gli Articolo 31, gruppo che si era sciolto ormai quasi vent’anni fa.