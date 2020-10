FitRated ha individuato i brani musicali più ascoltati dalle persone che svolgono i propri allenamenti in palestra: ecco i risultati del sondaggio.

Ti sei mai chiesto cosa stesse ascoltando la persona accanto a te in palestra? FitRated ha deciso di rispondere a questa domanda con il suo ultimo studio condotto proprio sui brani maggiormente riprodotti durante gli allenamenti.

Per condurre lo studio, FitRated ha intervistato oltre 1.000 persone negli Stati Uniti per capire esattamente quali brani riproducevano in palestra per motivarsi durante gli esercizi. Scopriamo, dunque, insieme gli artisti che danno maggiore motivazione e ispirazione ai frequentatori delle palestre.

FitRated, i gruppi più ascoltati in palestra durante il workout

Quali gruppi sono maggiormente ascoltati in palestra durante gli allenamenti, al fine di motivarsi e portare a compimento i propri esercizi? È questa la domanda che si è posto FitRated, che ha deciso di condurre uno studio su 1.000 persone, al fine di individuare le band più ascoltate durante il workout. In seguito, ha confrontato i propri risultati con il metodo di allenamento preferito da ogni persona.

Nel complesso, lo studio ha fatto emergere che alcuni generi musicali possono incrementare l’intensità dell’allenamento. Inoltre, la selezione del genere può essere direttamente correlata al tipo di allenamento preferito dal rispondente. Hanno anche scoperto che Lady Gaga era l’artista più popolare per l’allenamento e che la musica pop è in cima alle classifiche con il 53,4% degli intervistati che la seleziona come genere preferito.

Il video di Bad Romance:

L’Elettronic Dance Music è risultato essere il quinto genere più popolare, con solo il 29,2%. Quando si tratta di artisti EDM, The Chainsmokers regnano sovrani tra i partecipanti. Calvin Harris e David Guetta si sono classificati rispettivamente secondo e terzo.

Queen e Metallica, i più ascoltati del classic rock e dell’heavy metal

Dando uno sguardo più approfondito allo studio condotto da FitRated sul suo target di riferimento, possiamo – dunque – scoprire i gruppi più ascoltati in palestra, durante gli allenamenti, anche in base al genere musicale specifico di riferimento.

Pop

– Lady Gaga

– Michael Jackson

– Bruno Mars

Hip-hop/rap

– The Weeknd

– Lil Wayne

– Eminem

Rock classico

– Queen

– AC / DC

– Aerosmith

Alternative

– Red Hot Chili Peppers

– Linkin Park

– Nirvana

Elettronic Dance Music

– The Chainsmokers

– Calvin Harris

– David Guetta

Heavy Metal

– Metallica

– KISS

– Slipknot