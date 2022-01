The Voice Senior, finalisti: chi sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria davanti a un super ospite.

Chi sarà il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior? Ancora poche ore e lo scopriremo. La finale del talent show dedicato agli over 60 è ormai alle porte. I finalisti stanno scaldando le ugole, e i team dei quattro giudici, Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, sono pronti a emozionare e a sorprendere il pubblico da casa, che anche stavolta ha premiato il programma con ascolti molto importanti. Ma chi sono i finalisti di questa seconda edizione di The Voice Senior? E chi sarà il super ospite dell’appuntamento finale? Scopriamolo insieme.

Chi sono i finalisti di The Voice Senior

Il team di Orietta Berti è composto da:

– Franco Tortora, cantante romano classe 1953 con un curriculum fatto di partecipazioni anche a kermesse importanti come Un disco per l’estate e Cantagiro;

– Roberto Barocelli, cantante piacentino che ha stupito tutti nelle ultime puntate con un’interpretazione da brividi de I migliori anni della nostra vita;

– Cosetta Gligli, lucchese classe 1960, conosciuta come la regina dell’operetta.

Orietta Berti

Il team di Loredana Bertè è composto da:

– Walter Servini;

– Lanfranco Carnacina, ex autista di Pino Daniele con due partecipazioni a Sanremo tra i Giovani alle spalle;

– Donata Brischetto, la donna che ha abbandonato la musica per amore della famiglia.

Loredana Bertè

Il team Clementino è composto da:

– Luciano Genovesi, il cantante che ha emozionato tutti con L’isola che non c’è;

– Marcella Di Pasquale, 64enne amante del canto ma di professione parrucchiera;

– Russell Russell, cantante e ballerino americano, classe 1960, con un passato a Broadway e in tante produzioni teatrali italiane.

Clementino

Il team di Gigi D’Alessio è composto da:

– Piero Cotto e Beatrice Dalì, coppia sul palco e nella vita;

– Claudia Arvati, classe 1960 con un passato da corista per moltissimi cantanti italiani di successo;

– Annibale Giannarelli, classe 1948, ex spalla di Peppino Di Capri e Mina negli anni Sessanta, famoso in tutto il mondo per il brano Trinity presente in Lo chiamavano Trinità.

Il super ospite di The Voice Senior

Ci sarà un grandissimo ospite nella finale della seconda edizione di The Voice Senior. Un cantautore italiano, ma internazionale, che ha saputo farsi apprezzare in passato anche come giudice della versione standard di The Voice, e ora impegnato con la promozione dell’ennesimo tour dello spettacolo Notre Dame de Paris. Stiamo parlando dell’immenso Riccardo Cocciante.