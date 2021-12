X Factor 2021, i finalisti: ecco i quattro artisti che sono riusciti ad arrivare fino alla grande finale del talent di Sky.

Dopo sei puntate mozzafiato, X Factor 2021 è pronto per il gran finale. Al termine di una semifinale molto emozionante, sono stati decisi i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria della nuova edizione del talent di Sky. Artisti che nel corso di questa importante avventura hanno saputo migliorare e migliorarsi, facendosi apprezzare dal pubblico per le loro doti, il loro talento e anche la loro umanità. Scopriamo insieme chi sono e che chance avranno nell’appuntamento importante della loro vita.

Manuel Agnelli

X Factor 2021: i finalisti

gIANMARIA è il concorrente di Emma Marrone che ha raggiunto la finale. Giovane cantautore e rapper vicentino, ha mostrato fin da subito una grande capacità di scrittura e riscrittura. Ha fatto scalpore fin dalle audizioni con la sua canzone I suicidi, un brano in cui ha mostrato una sensibilità e un talento fuori dal comune, specialmente per un ragazzo di soli 19 anni. E già da quel primissimo appuntamento, immaginarlo fino all’appuntamento finale non sarebbe stato una follia. Nei Live ha confermato le sue peculiarità, con gli inediti è sempre stato in testa alle classifiche di gradimento e non ha mai rischiato realmente l’eliminazione. Alla finale ci arriva, probabilmente, con i crismi del favorito. Sarà sua la vittoria?

Emma Marrone

Fellow è il concorrente di Mika arrivato fino alla finale. Un ragazzo ‘all’antica’, nel portamento come nella voce, dal gusto sofisticato e dal talento naturale, anche se piuttosto grezzo. Il suo percorso sotto la guida del cantante libanese è stato fatto da diversi alti e molti bassi, con più di un’occasione di rischio. Alla fine è riuscito però sempre a resistere, e nella semifinale ha dato il meglio di sé, specialmente nel duetto con uno dei suoi idoli, Benjamin Clementine. Probabilmente non sarà lui il vincitore, ma il traguardo raggiunto può già riempirlo di orgoglio.

Mika

I Bengala Fire sono l’unica band arrivata fino alla finale, guidata splendidamente da Manuel Agnelli. Gruppo nato fin dalle audizioni con una fortissima impronta brit, è cresciuta in maniera esponenziale puntata dopo puntata, come sottolineato, e non senza fondamento, dallo stesso cantante degli Afterhours in ogni Live. Perché i Bengala non sembravano avere alcuna possibilità di poter andare avanti in un programma come X Factor. Invece, sono riusciti in un percorso molto coerente a mostrare una solidità incredibile, e anche un grande talento compositivo, come dimostrato dai loro inediti. Insomma, una finale raggiunta con pieno merito, e con le carte in regola per tentare anche il colpaccio. gIANMARIA permettendo.

Manuel Agnelli

Ultimo ma non ultimo a raggiungere la Finale passando per il ballottaggio è stato Baltimora, concorrente del roster di Hell Raton. Produttore che si è riscoperto cantautore, ha mostrato durante tutto il percorso la sua cifra stilistica, riconoscibile, moderna e allo stesso tempo antica, ma anche una sensibilità fuori dal comune e una voce capace di esprimere allo stesso tempo rabbia ed estrema dolcezza. Caratteristiche che ne fanno un potenziale vincitore. O perlomeno un artista da podio.

