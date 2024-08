Chi sono i berserker, i leggendari guerrieri vichinghi sovreccitati?

Il periodo vichingo, noto per le sue incursioni e la sua cultura guerriera, è ricco di figure affascinanti e misteriose. Tra queste, i berserker e i úlfheðnar emergono come combattenti leggendari, noti per la loro ferocia in battaglia e la loro connessione con il dio Odino.

I berserker erano guerrieri d’élite che spesso combattevano in prima linea, specialmente nelle battaglie più intense. Tuttavia, la loro natura incontrollabile li rendeva difficili da gestire in una battaglia ordinata. Ad esempio, nella battaglia di Stiklestad nel 1030, i berserker, posti in prima linea da Olav Haraldsson, finirono per attaccare autonomamente, contribuendo così alla sconfitta del re.

Questi guerrieri erano associati al culto di Odino, il padre degli dei norreno, che li dotava di un’aggressività sovrumana. Si narra che potessero affrontare nemici superiori in numero, e quando attaccavano, urlavano come cani rabbiosi o lupi. Si credeva che fossero invulnerabili a ferro e fuoco e che non provassero dolore. Tuttavia, dopo una battaglia, erano completamente esausti, fisicamente e psicologicamente.

La differenza tra berserker e úlfheðnar non è sempre chiara. In alcuni contesti, i due gruppi sembrano sovrapporsi, mentre in altri vengono descritti come distinti, con i úlfheðnar spesso più strettamente legati al culto di Odino. Entrambi i gruppi erano soliti indossare pelli di animali, credendo di essere posseduti dallo spirito dell’animale di cui indossavano la pelle, che fosse un orso o un lupo.

Una teoria interessante su questi guerrieri è quella legata all’uso di funghi allucinogeni, come l’Amanita muscaria, per entrare in uno stato di trance. Tuttavia, le saghe non menzionano l’uso di funghi e la spiegazione più probabile è di tipo psicologico: i berserker entravano in una sorta di trance autoindotta, in cui perdevano il controllo cosciente delle loro azioni, diventando così incredibilmente forti e insensibili al dolore.

Questa trance si concludeva con una profonda stanchezza, seguita spesso da sonno, suggerendo che il loro comportamento era una sorta di risposta psicologica a impulsi aggressivi e distruttivi. È comprensibile che, con l’avvento del cristianesimo, queste pratiche vennero considerate eretiche e finirono per scomparire.

Nel contesto delle saghe, i berserker sono spesso ritratti come figure al di fuori delle norme sociali, diventando, ancora, simboli di violenza e ferocia.

La storia dei vichinghi ci incuriosisce come poche e porta inevitabilmente a chiederci se figure come Ragnar Lothbrok siano realmente esistite o se siano solo frutto di miti e leggende, radicate nella cultura e nell’immaginario collettivo di quel tempo.