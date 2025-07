Chi sono i 34 firmatari dell’appello per lo Stato di Palestina?

Recentemente, 34 ex diplomatici italiani hanno firmato un appello per il riconoscimento di uno Stato di Palestina. Questo gruppo, composto principalmente da individui con carriere significative nella diplomazia nazionale, si distingue per la sua lunga esperienza e il legame con storiche figure politiche italiane.

Tra i firmatari figura Antonio Armellini, ottantaduenne e collaboratore di prestigiose testate, che ha ricoperto ruoli influenti presso la Comunità Economica Europea e nel governo italiano. Altri nomi di spicco includono Rocco Antonio Cangelosi e Stefano Stefanini, entrambi con alle spalle incarichi al servizio di ex presidenti della Repubblica, personalità di spicco come Giorgio Napolitano e Massimo D’Alema. Un altro firmatario, Ferdinando Nelli Feroci, ha svolto importanti compiti diplomatici, come consigliere di Veltroni e commissario europeo.

Le relazioni con leader politici di centrosinistra emergono in molti casi, con alcuni firmatari che hanno collaborato direttamente con governi di importanti figure come Romano Prodi, Giuseppe Conte e Walter Veltroni. Il gruppo include anche nomi noti ai più come Roberto Di Leo e Gianfranco Varvesi, che hanno avuto ruoli decisivi nelle politiche culturali e amministrative del paese.

Oltre a rappresentare una rete di esperienze varie, l’appello evidenzia un orientamento politico ben definito, radicato nel pensiero di sinistra. Al di fuori del Partito Democratico, firmatari come Piero Benassi e Luca Giansanti hanno avuto contatti con il Movimento 5 Stelle e altri gruppi progressisti. Con questo gesto, i firmatari sottolineano il loro sostegno per un riconoscimento internazionale della Palestina, valorizzando la loro lunga carriera diplomatica e le relazioni politici storiche.