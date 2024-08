Il cast del Grande Fratello è ufficialmente chiuso e fra meno di un mese la porta rossa si aprirà di nuovo per almeno una ventina di nuovi concorrenti. Dodici di loro saranno già noti al grande pubblico e in questo articolo vi riassumo chi sono i 12 concorrenti vip del prossimo Grande Fratello.

I nuovi concorrenti vip sono 12 e sono equamente divisi fra uomini e donne: ci sono ballerini, attori, modelli, cantanti, showgirl e prezzemolini televisivi. Il più famoso è probabilmente Enzo Paolo Turchi (e vi ho detto tutto), ma il pubblico di Canale 5 conosce bene anche tutti gli altri. Ci sono infatti Clayton Norcross (ex attore di Beautiful) e Iago Garcia (ex attore de Il Segreto); ma anche Shaila Gatta (ex ballerina di Amici e Velina di Striscia la Notizia); Lino Giuliano (ex protagonista di Temptation Island) e Javier Martinez (ex tentatore di Temptation Island e volto di Uomini & Donne).

In target Mediaset anche il trio delle cantanti di Non è la Rai che concorrono come unico concorrente, ovvero Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ed anche Helena Prestes, vista lo scorso anno a L’Isola dei Famosi.

I fan di Canale 5 potrebbero invece non riconoscere Luca Calvani, attore cinematografico e volto di RealTime, Clarissa Burt (modella e attrice anni 2000, sparita dai radar dai tempi della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2010), l’influencer ed ex concorrente de Il Collegio, Giulia Mannucci e Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa e poi presenza fissa del salotto pomeridiano di Serena Bortone su Rai1.

Il cast è oggettivamente low cost e non c’è nessun nome di punta, ma in fin dei conti pure Beatrice Luzzi nessuno la conosceva fino allo scorso anno. Quindi dita incrociate per le dinamiche, ma caro Signorini:

Chi sono i 12 concorrenti vip del prossimo Grande Fratello: il cast al completo

Clayton Norcross

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Giuliano

Luca Calvani

Shaila Gatta

Trio di Non è la Rai