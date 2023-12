Chi sono gli esclusi illustri da Sanremo? Da Al bano ai Jalisse

Annunciando i concorrenti di Sanremo 2024, Amadeus manda in frantumi le speranze di molti altri artisti italiani.

Nel corso del Tg1 delle ore 13, ieri Amadeus ha annunciato i cantanti in gara a Sanremo 2024. Voci popolari nel panorama della musica italiani che non vediamo l’ora di ascoltare, ma la domanda adesso è un’altra: quali sono gli artisti esclusi dalla kermesse al Teatro Ariston?

I 27 big in gara del Festival

Andiamo per gradi. Dopo settimane di trepidante attesa, la data annunciata è finalmente arrivata: ieri, domenica 3 dicembre, Amadeus ha svelato i nomi dei big in gara alla 74esima edizione di Sanremo. Quest’anno gli artisti che si esibiranno saranno 30: ai 27 cantanti in gara, si aggiungeranno i nomi di 3 cantanti emergenti di Sanremo Giovani.

I primi 13 cantanti ad essere stati rivelati sono: Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Geolier, Dargen D’amico, La Sad, Angelina Mango, Il Tre, Diodato, Nek e Renga, Il Volo, Sangiovanni e Alfa.

A seguire, i nomi degli altri 14 concorrenti: Irama, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Gli esclusi da Sanremo 2024

Per esclusione, è facile capire chi è che non si esibirà sul palco dell’Ariston quest’anno. Ma tra i nomi che sono stati lasciati fuori dal Festival, ce ne sono alcuni in particolare che saltano all’occhio. Primi fra tutti, i Jalisse che per l’ennesima volta non saranno presenti a Sanremo 2024 (come è già successo anche per l’edizione del 2022).

Non ci sarà nemmeno Ermal Meta, che nel 2018 aveva trionfato al Festival insieme a Fabrizio Moro. Stessa sorte anche Al Bano, come anche per la vincitrice del 2014 Arisa, Malika Ayane, Marcella bella, Patty Pravo, Bresh, Zero Assoluto (pronti per il tour del 2024), Alan Sorrenti, Calibro 35, Alexia e Michele Bravi.

La reazione di Michele Bravi: “Niente ti può scalfire”

E proprio Michele Bravi, vincitore di X Factor del 2013, ha mostrato pubblicamente tutta la sua delusione dopo essere venuto a conoscenza della notizia. Ci sperava davvero di far parte del Festival di Sanremo del 2024, ma quello che Amadeus ha annunciato al Tg1 ha spazzato via tutti i suoi sogni.

Con un video su TikTok, Bravi annuncia “Ragazzi NON ci vediamo a Sanremo 2024”. Nel filmato si vede il cantante sul divano insieme ad un’amica, intento ad ascoltare tutti i nomi dei big in gara rivelati dal presentatore artistico.

Tra questi, non figura però il suo, e la delusione è davvero tanta. Lui stesso scrive a corredo del video “Sei un uomo forte e niente ti può scalfire”. Una frase palesemente sarcastica, data la terribile reazione di Michele Bravi.