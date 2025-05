Chi Sono Gli Altri Candidati: Scopri Tutti i Favoriti

Genova si appresta a votare per le elezioni comunali tra domenica 25 e lunedì 26 maggio. La principale sfida vede contrapposti Pietro Piciocchi, sostenuto dal centrodestra, e Silvia Salis, sostenuta dal centrosinistra. In totale, ci sono sette candidati, tra cui figurano nomi come Mattia Crucioli, Raffaella Gualco e Antonella Marras.

Piciocchi, attuale vicesindaco e già assessore al bilancio, subentrò dopo l’elezione di Marco Bucci a presidente della Regione. Avvocato civilista di formazione e padre di sei figli, Piciocchi è anche docente di diritto all’Università Bocconi di Milano.

Silvia Salis, ex atleta di successo, ha vinto diversi titoli nazionali nel lancio del martello e ricopre attualmente il ruolo di vicepresidente del Coni. Questo è il suo esordio nella politica.

Secondo gli ultimi sondaggi, Salis è leggermente in vantaggio con il 49,5% delle preferenze, contro il 47,5% di Piciocchi. Se nessuno dei due candidati raggiungesse la maggioranza assoluta, si procederà a un ballottaggio.

Le urne rimarranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare, è necessaria un’identità valida e una tessera elettorale. In caso di ballottaggio, le nuove elezioni si terranno l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con referendum su lavoro e cittadinanza.

