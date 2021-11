Servizi innovativi per la didattica, soluzioni per ecommerce, automotive, Intelligenza Artificiale, benessere e agricoltura sono questi i settori in cui sono operative le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech che ha debuttato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Maieutical Labs è una startup torinese di edtech nata dall’intuizione di due linguisti, Adriano Allora e Matteo Boero. Nel 2020 ha chiuso un round di investimento da 550 mila euro guidato da Liftt e Net4Capital.

Worldz è una startup che ha sviluppato un software in grado di trasformare ogni ecommerce in un social commerce. Nel 2020 ha chiuso un round da 572 mila euro partecipato anche da Intesa Sanpaolo. Worldz è stata fondata da Joshua Priore nel 2015.

Mazzanti Automobili è una PMI innovativa toscana che si occupa dello sviluppo di supercar. Fondata nel 2012 da Luca Mazzanti, nel 2020 ha raccolto 610 mila euro a seguito di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe.

LIFEdata AI è una startup che si occupa di tecnologie di Intelligenza Artificiale. Fondata nel 2019 da Omar Fogliadini, nel 2020 ha raccolto 640 mila euro da una serie di campagne di equity crowdfunding e di investimenti.

Visabit è una startup che sviluppa soluzioni personalizzate per la videoidentificazione e la videofirma. Fondata da Massimo Merlino, nel 2020 ha raccolto 650 mila euro da business angel.

The Longevity Suite è un network che si occupa di soluzioni antiage. Nel Grazie anche ad una campagna di crowdfunding su Mamacrowd ha raccolto 710 mila euro.

Aqma è una startup che si occupa di nutraceutica. Ha chiuso nel 2020 un aumento di capitale da 730 mila euro su Back to Work 24.

Ez Lab, è una startup basata a Padova che sviluppa soluzioni che utilizzano la Blockchain per tracciare e certificare i prodotti agroalimentari. Fondata da

Massimo Morbiato nel 2014, nel 2020 ha raccolto 740 mila euro su Mamacrowd.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 334 schede di startup.