Chi si schiera da questa parte lo fa per ‘amore per l’Italia’ come diceva Almirante

“La forza autentica della comunità di destra è che chi vi si colloca lo fa per amore dell’Italia, non per vantaggi personali”, afferma Gianfranco Fini al convegno in Senato ‘Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo’, organizzato dalla Fondazione Tatarella. Fini sottolinea che non si poteva chiedere a Giorgio Almirante di rinnegare sé stesso, poiché la sua posizione non era quella di restaurare, ma di riconoscere la necessità di includere nella dialettica politica una forza legittimata democraticamente. Riferendosi alla sua candidatura a sindaco di Roma, Fini ricorda come, insieme ai suoi compagni, desiderava osare. Inizialmente il Movimento Sociale Italiano (Msi) aveva cercato di allearsi con la Democrazia Cristiana (Dc) proponendo un accordo che partisse dal basso, ma il rifiuto di Martinazzoli a sostenere Rocco Buttiglione ha portato Fini a prendere la decisione di candidarsi.

Fini insiste sulla necessità di una destra moderna, capace di affrontare temi fondamentali come i diritti civili, senza cederli alla sinistra. Sottolinea che la lotta all’immigrazione deve essere accompagnata dalla necessaria integrazione e deve rifuggire da nostalgie del passato. La sua visione per una destra pragmatica e aperta al dialogo sociale è chiara: la comunità deve evolvere, affrontando sfide attuali con una mentalità proiettata verso il futuro, ma sempre ancorata ai principi di rispetto e dignità. In questo contesto, Fini richiama all’unità e all’impegno di tutti coloro che si richiamano ai valori della destra.