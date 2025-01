Chi si cela dietro The Substance?

Coralie Fargeat è l’unica regista donna a ricevere una nomination agli Oscar 2025 per il film “The Substance”, dove è stata anche coinvolta come montatrice e produttrice. Nella categoria miglior regia, Fargeat competirá con Sean Baker, Brady Corbet, James Mangold e Jacques Audiard. Nonostante non fosse tra le favorite inizialmente, è riuscita a sorprendere il pubblico e a raggiungere questa prestigiosa traguardo.

Il riconoscimento a Fargeat ha attirato l’attenzione di Hollywood, in quanto l’Academy è stata storicamente criticata per la sua bassa rappresentanza femminile. Solo nove donne hanno ricevuto nomination per la miglior regia nella storia degli Oscar, e solo tre di esse hanno vinto: Jane Campion, Chloé Zhao e Kathryn Bigelow. Altre registe nominate in passato includono Lina Wertmüller, Sofia Coppola e Greta Gerwig. Nel 2023, non ci sono state donne tra i finalisti, il che rende la nomination di Fargeat ancora più significativa.

Nata a Parigi nel 1976, Fargeat ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia prima di dirigere il suo primo cortometraggio nel 2003. Il suo primo lungometraggio, “Revenge”, è stato ben accolto dalla critica. “The Substance” affronta la tematica degli standard di bellezza nel mondo dello spettacolo, con Demi Moore e Margaret Qualley tra i protagonisti.

Gli Oscar 2025 si terranno il 2 marzo e vedranno anche in corsa l’attrice italiana Isabella Rossellini. La nomination di Fargeat rappresenta un passo avanti nella lotta per una maggiore visibilità delle donne nel cinema.